Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених

17.09.2025
11:30
На магистралном путу М-17, недалеко од мјеста Бегов Хан код Жепча, догодила се тешка саобраћајна несрећа.
У несрећи су учествовала два возила, а више особа је повријеђено и пребачено у Кантоналну болницу Зеница, пише "072".
Несрећа се догодила синоћ око 22 сата.
Саобраћај на овом дијелу магистрале у потпуности је био затворен.
Тежина повреда које су учесници задобили још увијек није познат.
