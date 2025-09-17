Logo

Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених

Извор:

Агенције

17.09.2025

11:30

Коментари:

0
Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених
Фото: Pixabay

На магистралном путу М-17, недалеко од мјеста Бегов Хан код Жепча, догодила се тешка саобраћајна несрећа.

У несрећи су учествовала два возила, а више особа је повријеђено и пребачено у Кантоналну болницу Зеница, пише "072".

Несрећа се догодила синоћ око 22 сата.

Адна Ровчанин

Хроника

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

Саобраћај на овом дијелу магистрале у потпуности је био затворен.

Тежина повреда које су учесници задобили још увијек није познат.

