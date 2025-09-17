Драма у Србији: МУП преговара са радником на градилишту

Извор:
На градилишту у Аранђеловцу од 9 сати одвија се права драма.
Незванично, радник се попео на кран на градилишту и прети да ће скочити.
"Све је почело око девет часова јутрос када се мушкарац попео на кран с намјером да скочи. Колеге су покушале да га убиједе да сиђе, али како нису успјели позвали су полицију", каже извор портала "Телеграф" и додаје да су на терен изашли и људи из преговарачког тима МУП-а.
Велики број грађана окупио се код самог градилишта!
