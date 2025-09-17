Logo

Драма у Србији: МУП преговара са радником на градилишту

Извор:

Телеграф

17.09.2025

10:45

Коментари:

0
Драма у Србији: МУП преговара са радником на градилишту

На градилишту у Аранђеловцу од 9 сати одвија се права драма.

Незванично, радник се попео на кран на градилишту и прети да ће скочити.

strsljen pixabay ilustracija

Регион

Опасни инсект појавио се након 50 година: Може да усмрти човјека

"Све је почело око девет часова јутрос када се мушкарац попео на кран с намјером да скочи. Колеге су покушале да га убиједе да сиђе, али како нису успјели позвали су полицију", каже извор портала "Телеграф" и додаје да су на терен изашли и људи из преговарачког тима МУП-а.

Велики број грађана окупио се код самог градилишта!

Подијели:

Тагови:

Полиција

Србија

Aranđelovac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тежак удес на ауто-путу 9. јануар, ауто смрвљен

Хроника

Тежак удес на ауто-путу 9. јануар, ауто смрвљен

51 мин

0
Чувени производ се заувијек повлачи са тржишта

Економија

Чувени производ се заувијек повлачи са тржишта

45 мин

0
Са тржишта се хитно повлачи овај дјечији производ

Економија

Са тржишта се хитно повлачи овај дјечији производ

49 мин

0
Мазалица објавио шему и објаснио јучерашњи нестанак струје

Бања Лука

Мазалица објавио шему и објаснио јучерашњи нестанак струје

59 мин

0

Више из рубрике

Добојска полиција одузела 100 грама марихуане

Хроника

Добојска полиција одузела 100 грама марихуане

45 мин

0
Тежак удес на ауто-путу 9. јануар, ауто смрвљен

Хроника

Тежак удес на ауто-путу 9. јануар, ауто смрвљен

51 мин

0
Приједорска полиција одузела аутомобил Бишћанину

Хроника

Приједорска полиција одузела аутомобил Бишћанину

1 ч

0
Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу

Хроника

Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

23

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

11

18

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

11

15

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

11

13

Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

11

08

Медвјед напао планинара у националном парку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner