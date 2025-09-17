Чувени производ се заувијек повлачи са тржишта

Извор:
Чувени сапун Фа више се не производи, потврдили су из компаније Хенкел.
Овај сапун је такође могао да се нађе и на нашем тржишту.
Дакле, сапун марке Фа одлази у историју.
"Наш портфолио усмјерили смо искључиво на производе с великим потенцијалом раста и маржама, и зато смо се опростили од сапуна", рекли су из Хенкела за "Билд".
Када је тачно производња обустављена, није познато. Према информацијама "Билда", посљедње залихе распродате су почетком 2025, а од тада сапун више не може да се пронађе на полицама продавница - како у Њемачкој, тако и у иностранству.
Хенкел је већ на љето 2022. промијенио организацијску структуру: одсјек за детерџенте и личну хигијену су спојени, а од августа прошле године у продавницама се налазе само Фа гелови за туширање и дезодоранси.
Фа сапун је лансиран 1954. године - изворно га је лансирала компанија Дреиринг, Хенкелова подружница, као "фини сапун у новом стилу".
Испрва је изгледао неупадљиво, али крајем 1960-их, с појавом Флавер-павер покрета, претворио се у симбол "разиграних" времена која су обиљежила цијеле генерације.
