Чувени производ се заувијек повлачи са тржишта

Извор:

Агенције

17.09.2025

10:39

Фото: АТВ

Чувени сапун Фа више се не производи, потврдили су из компаније Хенкел.

Овај сапун је такође могао да се нађе и на нашем тржишту.

Дакле, сапун марке Фа одлази у историју.

ILU-BEBA-140925

Економија

Са тржишта се хитно повлачи овај дјечији производ

"Наш портфолио усмјерили смо искључиво на производе с великим потенцијалом раста и маржама, и зато смо се опростили од сапуна", рекли су из Хенкела за "Билд".

Када је тачно производња обустављена, није познато. Према информацијама "Билда", посљедње залихе распродате су почетком 2025, а од тада сапун више не може да се пронађе на полицама продавница - како у Њемачкој, тако и у иностранству.

Несрећа на ауто-путу 9. јануар

Хроника

Тежак удес на ауто-путу 9. јануар, ауто смрвљен

Хенкел је већ на љето 2022. промијенио организацијску структуру: одсјек за детерџенте и личну хигијену су спојени, а од августа прошле године у продавницама се налазе само Фа гелови за туширање и дезодоранси.

Фа сапун је лансиран 1954. године - изворно га је лансирала компанија Дреиринг, Хенкелова подружница, као "фини сапун у новом стилу".

Испрва је изгледао неупадљиво, али крајем 1960-их, с појавом Флавер-павер покрета, претворио се у симбол "разиграних" времена која су обиљежила цијеле генерације.

