Познати глумац (65) има нову дјевојку која је млађа и од његове дјеце

Извор:
Информер
17.09.2025
10:24
Коментари:0
Шон Пен је поново залудио јавност јер је његова нова дјевојка, лијепа Молдавка Валерија Ников, чак 34 године млађа од њега, а млађа је и од његове дјеце.
Славни глумац (65) ових дана промовише свој нови филм "Једна битка за другом" ("("One Battle After Another") у којем глуми са Леонардом Дикапријом, Бенисијем дел Тором и Тејаном Тејлор.
Крајем прошле године, Шон Пен потврдио је везу са младом глумицом и манекенком Валеријом Ников, са којом се појавио на Међународном филмском фестивалу у Маракешу, у Мароку.
Република Српска
Будимир и Кострашевић посјетили полицију Москве: Још једном потврђена добра сарадња два МУП-а
Прије тога су виђени још у септембру у Мадриду како се шетају и размењују њежности. Велика разлика у годинама није свима "легла", па је било много критика на његов рачун.
Иако му многи признају да се и даље одлично држи за човјека у средњим шездесетим, оно што је изазвало највише коментара јесте управо толика разлика, како у годинама, тако и у изгледу.
Према подацима са ИМДб-а, Валерија је у својој каријери радила на шест филмских пројеката, а симпатије публике придобила је и захваљујући свом беспријекорном изгледу.
Пен је и пре Валерије био познат по везама са знатно млађим женама. Прије три године развео се од аустралијске глумице Лејле Џорџ (32), послије само годину дана брака.
Након тога је виђен у друштву украјинске глумице Олге Короткове, млађе од њега 19 година, а потом и са 24 године млађом аустралијском глумицом Натали Кели.
У прошлости је љубио бројне познате љепотице. Био је у браку са Мадоном од 1985. до 1989. године, а затим и са Робин Рајт, од 1996. до 2010. године. Са Робин има двоје дјеце - ћерку Дилан Франсис (34) и сина Хопера (32).
(информер)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму