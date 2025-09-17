Logo

Познати глумац (65) има нову дјевојку која је млађа и од његове дјеце

Извор:

Информер

17.09.2025

10:24

Коментари:

0
Познати глумац (65) има нову дјевојку која је млађа и од његове дјеце
Фото: pexels

Шон Пен је поново залудио јавност јер је његова нова дјевојка, лијепа Молдавка Валерија Ников, чак 34 године млађа од њега, а млађа је и од његове дјеце.

Славни глумац (65) ових дана промовише свој нови филм "Једна битка за другом" ("("One Battle After Another") у којем глуми са Леонардом Дикапријом, Бенисијем дел Тором и Тејаном Тејлор.

Крајем прошле године, Шон Пен потврдио је везу са младом глумицом и манекенком Валеријом Ников, са којом се појавио на Међународном филмском фестивалу у Маракешу, у Мароку.

ŽELJKO-BUDIMIR-170925

Република Српска

Будимир и Кострашевић посјетили полицију Москве: Још једном потврђена добра сарадња два МУП-а

Прије тога су виђени још у септембру у Мадриду како се шетају и размењују њежности. Велика разлика у годинама није свима "легла", па је било много критика на његов рачун.

Иако му многи признају да се и даље одлично држи за човјека у средњим шездесетим, оно што је изазвало највише коментара јесте управо толика разлика, како у годинама, тако и у изгледу.

Према подацима са ИМДб-а, Валерија је у својој каријери радила на шест филмских пројеката, а симпатије публике придобила је и захваљујући свом беспријекорном изгледу.

Пен је и пре Валерије био познат по везама са знатно млађим женама. Прије три године развео се од аустралијске глумице Лејле Џорџ (32), послије само годину дана брака.

Након тога је виђен у друштву украјинске глумице Олге Короткове, млађе од њега 19 година, а потом и са 24 године млађом аустралијском глумицом Натали Кели.

У прошлости је љубио бројне познате љепотице. Био је у браку са Мадоном од 1985. до 1989. године, а затим и са Робин Рајт, од 1996. до 2010. године. Са Робин има двоје дјеце - ћерку Дилан Франсис (34) и сина Хопера (32).

(информер)

Подијели:

Таг:

glumci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Приједорска полиција одузела аутомобил Бишћанину

Хроника

Приједорска полиција одузела аутомобил Бишћанину

1 ч

0
Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

Свијет

Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

1 ч

0
Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу

Хроника

Ужас у БиХ: Жена "покосила" дијете на пјешачком прелазу

1 ч

0
Акција „Миљацка“: Пронађена дрога, ухапшен 28-годишњак

Хроника

Акција „Миљацка“: Пронађена дрога, ухапшен 28-годишњак

1 ч

0

Више из рубрике

Мреже горе због пјесме Маје Маријане: Сви текст пјевали погрешно

Сцена

Мреже горе због пјесме Маје Маријане: Сви текст пјевали погрешно

15 ч

0
Ненад Алексић Ша, репер

Сцена

Послије двије године тишине, огласио се Ша

19 ч

0
Роберт Редфорд, глумац

Сцена

Живот Роберта Редфорда обиљежиле су двије велике трагедије

19 ч

0
Роберт Редфорд, глумац и бивши предсједник САД-а Барак Обама

Сцена

Одлазак легенде: Ко је био Роберт Редфорд?

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Наводно откривео од чега је преминула Адна Ровчанин

11

15

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

11

13

Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

11

08

Медвјед напао планинара у националном парку

11

05

Халид Бешлић и Мирослав Илић су се потукли због водитељке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner