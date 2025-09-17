Logo

Будимир и Кострешевић посјетили полицију Москве: Још једном потврђена добра сарадња два МУП-а

17.09.2025

Budimir, Kostrešević posjeta Moskvi
Фото: Срна

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић бораве у службеној посјети Главној управи Министарства унутрашњих послова Руске федерације за Град Москву, гдје су посјетили Московски Други специјални пук.

Приликом обиласка Другог специјалног пука, командант Симонов Јевгениј Сергејевич их је упознао о својим и активностима Пука, као и начинима обуке његових припадника, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Српске.

Зеленски-Путин-21082025

Свијет

Зеленски спреман за састанак са Путином, али има један услов

Министар Будимир захвалио је команданту Пука на указаном гостопримству, којим је још једном потврђена добра сарадња два министарства дефинисана Меморандумом о сарадњи, који је потписан прије десет година.

"Руска Федерација је наш снажан партнер и подршка, и ми ћемо наставити да нашу сарадњу јачамо кроз размјену знања, искуства и обука", нагласио је министар Будимир.

