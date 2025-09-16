Logo

Додик: Ковачевић разумије положај у коме се налази Српска, то је за нас велико охрабрење

16.09.2025

21:38

Коментари:

0
Додик: Ковачевић разумије положај у коме се налази Српска, то је за нас велико охрабрење
Фото: Milorad Dodik/X

Бањалука и Република Српска имале су част да вечерас буду домаћин академику и великом писцу Душану Ковачевићу - навео је предсједник Републике Српске Милорад Додик на Иксу.

Његова дјела су, каже Додик, надахнуће и инспирација свих генерација, његова посвећеност српској култури je путоказ за оне који долазе.

Душан Ковачевић

Друштво

''Недопустиво да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора''

"Његово разумијевање положаја у коме се налази Република Српска за нас је велико охрабрење. Као потомак Срба из Мачве, Ковачевић одлично разумије да један Нијемац не може бити надређен српском народу и кројити његову судбину. Хвала на дивним ријечима изговореним на отварању Међународног сајма књига и добро дошао у Републику Српску, која те сматра својим", поручио је Додик.

Бањалука и Република Српска имале су част да вечерас буду домаћин академику и великом писцу Душану Ковачевићу - навео је предсједник Републике Српске Милорад Додик на Иксу. Његова дjела су, каже Додик, надахнуће и инспирација свих генерација, његова посвећеност српској култури je путоказ за оне који долазе. - Његово разумијевање положаја у коме се налази Република Српска за нас је велико охрабрење. Као потомак Срба из Мачве, Ковачевић одлично разумије да један Нијемац не може бити надређен српском народу и кројити његову судбину. Хвала на дивним ријечима изговореним на отварању Међународног сајма књига и добро дошао у Републику Српску, која те сматра својим - поручио је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Dušan Kovačević

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Планови рада министарстава у Влади Српске: Шта су приоритети?

Република Српска

Планови рада министарстава у Влади Српске: Шта су приоритети?

2 ч

0
Додик: Духовност и култура хране идентитет српског народа

Република Српска

Додик: Духовност и култура хране идентитет српског народа

3 ч

0
Додик поручио Комшићу: Превише ти је већ што лажно представљаш Хрвате, не можеш да говориш у име Српске

Република Српска

Додик поручио Комшићу: Превише ти је већ што лажно представљаш Хрвате, не можеш да говориш у име Српске

4 ч

1
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Дат је рок од 15 дана!

4 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

21

59

Трагедија у Брчком: Отац аутомобилом прегазио сина

21

55

Трамп нашао америчког купца за ТикТок

21

50

У сплитском затвору преминуо истражни затвореник

21

39

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner