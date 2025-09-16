Додик: Ковачевић разумије положај у коме се налази Српска, то је за нас велико охрабрење

16.09.2025
Бањалука и Република Српска имале су част да вечерас буду домаћин академику и великом писцу Душану Ковачевићу - навео је предсједник Републике Српске Милорад Додик на Иксу.
Његова дјела су, каже Додик, надахнуће и инспирација свих генерација, његова посвећеност српској култури je путоказ за оне који долазе.
"Његово разумијевање положаја у коме се налази Република Српска за нас је велико охрабрење. Као потомак Срба из Мачве, Ковачевић одлично разумије да један Нијемац не може бити надређен српском народу и кројити његову судбину. Хвала на дивним ријечима изговореним на отварању Међународног сајма књига и добро дошао у Републику Српску, која те сматра својим", поручио је Додик.
