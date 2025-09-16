Додик: Духовност и култура хране идентитет српског народа

16.09.2025
18:50
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додика поручио је на отварању 30. Међународног сајма књиге у Бањалуци да духовност и култура хране идентитет српског народа и да Републике Српске нема без књиге, младости и знања.
"Када би све рекли о књигама престао би разлог да се пише. То је отворена страница креације наших писаца. Не смијемо изгубити књигу пред навалом нових технологија.
Оно што нама треба је књига и морамо да имамо увјерење да то преносимо младој генерацији", рекао је Додик.
Предсједник Српске је истакао да није једноставно ни лако организовати сајам 30 година.
"Морамо обезбиједити да имамо хране, енергије, али без духовности и културе нема ничега. То храни наш идентитет и носи нас кроз вријеме", навео је Додик.
Он је истакао да је Република Српска свјесна себе, да живи свој живот, те да она јесте и треба да буде независна држава.
"То је процес и ми то знамо као и да је нема без књиге, малдости и знања", нагласио је Додик.
Додик је пожелио организаторима, издавачима, писцима и посјетиоцима успјешан сајам у жељи да се организује у наредним годинама и деценијама.
"У Бањалуци се поштује књига. Нека је срећно свима. Живјела Република Српска! Живјела Србија и Русија!", поручио је Додик.
