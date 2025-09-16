Logo

Ови знакови увијек нађу начин да се врате јачи него прије

16.09.2025

18:16

Фото: Pexels

Падови су саставни дио живота, али неки хороскопски знакови из њих излазе снажнији и одлучнији.

Њихова отпорност и унутрашња снага чине их људима који се увијек успију подићи и поновно засјати још јаче.

Шкорпија

Шкорпије су мајстори трансформације. Чак и када падну најдубље, враћају се одлучнији, снажнији и мудрији.

Лав

Лавови не допуштају да их порази дефинишу. Сваки пад за њих је изазов који их потиче да се докажу и поновно засијају, преноси Индекс.

Јарац

Јарчеви се ослањају на своју упорност. Кад их живот сруши, устају полако, али сигурно, и увијек стигну даље него прије.

Хороскоп

Оптужен за убиство милионера: Суд донио важну одлуку у случају "убице с осмијехом"

Оптужен за убиство милионера: Суд донио важну одлуку у случају "убице с осмијехом"

Љекари прогласили пацијента мртвим, он се пробудио након пола сата

Љекари прогласили пацијента мртвим, он се пробудио након пола сата

Додик поручио Комшићу: Превише ти је већ што лажно представљаш Хрвате, не можеш да говориш у име Српске

Додик поручио Комшићу: Превише ти је већ што лажно представљаш Хрвате, не можеш да говориш у име Српске

Преминула новинарка Драгана Лаловић

Преминула новинарка Драгана Лаловић

НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

Радост срећа дјевојка море

Само два знака добијају небески дар: До краја године стиже им права срећа

horoskop astrologija

Ова три знака доживјеће највеће промјене до краја 2025. године

Један јако чудан Гинисов рекорд

Један јако чудан Гинисов рекорд

