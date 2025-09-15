Ова три знака доживјеће највеће промјене до краја 2025. године

Извор:
Планетарне енергије биће толико снажне да ће се осјетити колективни притисак промјене – оно што сада завршава, више не може бити настављено, а оно што почиње, поставља сасвим нове темеље.
Док ће сви знакови осјетити тај прелаз, три хороскопска знака наћи ће се у самом центру догађаја и управо ће за њих последице бити најизраженије.
Како се приближава крај године, небо се претвара у позорницу на којој се судбина исписује новим словима. Октобар и новембар доносе снажан талас преокрета, а децембар је тренутак у којем се стари циклус коначно затвара и отвара простор за ново поглавље живота. Ове промјене дотичу све, али три знака доживјеће их најснажније.
За Бикове, крај 2025. године доноси период који ће снажно пољуљати њихову потребу за стабилношћу. Уран у опозицији са Сунцем дјеловаће попут силе која брише старе обрасце и тјера их да напусте конзервативне ставове на које су се ослањали. Сатурн ће тестирати чврстоћу свих структура, док ће ретроградна Венера отворити питање истинских вриједности и показати да материјалне ствари нису смисао живота, већ само алат.
Управо на пољу финансија Бикови ће доживјети највише промјена – могућа је промјена извора прихода, изненадни трошкови или губици, али и насљедства, побједе или пројекти који отварају потпуно нове хоризонте. Кључна лекција лежи у преласку с пасивне штедње на активно улагање, у отварању према новим моделима зараде и одважнијем руковању ресурсима.
Промјене се неће зауставити само на подручју новца – многе Бикове чекају селидбе, било присилне или дуго жељене, а у неким случајевима чак и одлазак у иностранство.
Они који остану могли би да се одлуче на велике реновације или обнављање дома, што ће постати симбол унутрашње трансформације. Односи ће такође проћи кроз интензивне преокрете: за неке ће то значити крај дугих веза, док ће други доживети сусрет који ће промијенити њихово схватање љубави. Неки ће се суочити с разводом, али управо ће он отворити врата за нову и здравију фазу.
Здравље и начин живота доћи ће у центар пажње, јер спољашње околности неће дозволити одлагање. Бикови ће бити принуђени да промјене исхрану, уведу више кретања и ријеше се навика које им штете. Иако ће промјене понекад дјеловати попут удара, на крају ће управо оне донијети ослобођење.
Октобар ће донијети прве финансијске помаке, новембар тестирања у односима, а децембар осећај да је тло под ногама поново стабилно – али на сасвим другачијим темељима него раније.
За Ракове ће крај 2025. године бити емоционално најинтензивнији период послије дуго времена. Плутон у квадрату с Мјесецом пробудиће дубоке осјећаје и кризе које ће их натерати да се суоче са сопственим унутрашњим свијетом, док ће Сјеверни чвор отворити кармичке лекције повезане с породицом и корјенима.
Догађаји у дому и породици обликоваће њихову стварност – неки ће доживјети губитке, други долазак новог члана, трећи дуго очекивано помирење. За многе ће то значити и пресељење у родни град или откривање породичних тајни које ће промијенити њихову слику о себи. Реновирање или куповина дома добиће посебно симболично значење, јер ће означавати обнављање цијелог породичног система.
Истовремено ће Ракови осјећати снажан сукоб између породичних одговорности и професионалних амбиција. Неки ће одлучити да промјене посао да би били ближи вољенима, други ће покушати да споје породичне обавезе и каријеру, док ће трећи пронаћи компромис кроз рад од куће.
Све то пратиће израњање старих траума и емотивних рана, што може довести до осјећаја исцрпљености или депресије. Али управо ће у тим тешким тренуцима открити снагу своје интуиције и способности које нису ни слутили да посједују.
Како би прошли кроз овај емоционални цунами, важно је да Ракови не остану сами. Подршка блиских, рад на себи и прихватање помоћи стручњака могу бити пресудни.
Септембар ће донијети прве немире, октобар и новембар њихов врхунац, док ће децембар донијети помирење и мир, као да се након олује појављује сунце које даје снагу за нови почетак.
Јарчеви ће у мјесецима пред нама доживјети колапс старих структура и ауторитета. Плутон у конјункцији са Сунцем разара стару личност и тјера на стварање нове, Уран отвара врата неочекиваним приликама, док Сатурн провјерава снагу свих достигнућа.
На пословном плану могући су губици положаја, нагле промјене смјера или чак потпуно напуштање досадашње каријере. За неке ће то значити пад и разочарање, а за друге неочекивано признање или нагли успон. Оно што ће бити заједничко свим Јарчевима јесте чињеница да стари статус престаје да постоји.
Промјене ће се одразити и на друштвени положај – неко ће се суочити са скандалом, други с изненадном славом или промјеном друштвеног круга.
Односи с ауторитетима биће посебно осјетљиви, па могу да се појаве сукоби с надређенима, правним институцијама или политичким увјерењима. Све то води према важној лекцији: контрола је илузија, а право вођство долази из способности отпуштања и повјерења. Управо у тренутку када изгледа да се све урушава, отвара се простор за нову снагу.
Јарчеви који буду спремни да развију нове вјештине, ослоне се на односе ван посла и покажу емоционалну флексибилност, из овог периода изаћи ће као потпуно другачији људи.
Прве пукотине појавиће се у септембру, у октобру ће промјене достићи кулминацију, а новембар и децембар отвориће простор за изградњу новог идентитета на чвршћим и свјеснијим темељима, преноси б.92.
