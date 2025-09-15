Један јако чудан Гинисов рекорд

15.09.2025
Првакиња у клизању из Мађарске прескочила је уже на леду са све клизаљкама на ногама и оборила Гинисов свјетски рекорд.
Естер Сомбатели, која је освојила титуле и јуниорске и сениорске националне првакиње у Мађарској, изашла је на лед у "Sun Valleyju" у Ајдаху и извела 136 прескока ужета у једној минути.
Тим подвигом освојила је рекорд за највише прескока ужета на клизаљкама у једној минути, лако савладавши циљ од 45 прескока који је поставила Гинисова књига рекорда.
"Желим инспирисати друге клизаче и извођаче да сањају велике снове и показати им да је све могуће ако смо довољно храбри да то учинимо", рекла је за Гинисову књигу рекорда.
Додала је:
"Жељела бих проширити свијет клизачких представа новим, спектакуларним акробатским елементом", објаснила је Естер, а преноси "Упи".
