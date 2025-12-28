Да ли ће бити кажњен? На Томпсоновом концерту у Загребу поново узвици "За дом спремни"

Извор:
Усташким поздравом "За дом спремни" поново се публици у Загребу обратио контроверзни хрватски пјевач Марко Перковић Томпсон, иако су градске власти најавиле да ће му, ако се то догоди, бити забрањени нови концерти у свим просторима којима град газдује.
Публика у препуној загебачкој Арени синоћ је на Топмпсонов поклич одговорила “спремни”, послије чега је извео пјесму “Бојна Чавоглаве”, за коју је недавно предсједник Удружења прогнаних Срба из Хрватске Миле Боснић рекао да се због усташког поздрава претвара у незваничну химну Хрватске.
Будући да градска власт у Загребу није одобрила други концерт Перковића, који је био планиран за вечерас, он је позвао на рушење градоначелника Томислава Томашевића на изборима за које је рекао да могу бити и редовни и ванредни.
Томашевић је експлицитно најавио да Томпсон, ако буде узвикивања усташког поздрава “За дом спремни”, више неће моћи наступати у градским просторима. Ако на концерту 27. децембра буде усташког поздрава, неће бити нових Томпсонових концерата у просторима којима управљају градска подузећа и градске установе у Загребу – рекао је Томашевић.
У међувремену је и Градска скупштина Загреба изгласала закључак којим се у свим градским просторима забрањује кориштење слогана, поклича и обиљежја која подстичу на мржњу и нетрпељивост, изричито наводећи и усташки поздрав “За дом спремни”.
Из Томпсоновог тима су најавили су да ће, чим прође 28. децембар, кренути са “свим могућим правним средствима”, што укључује тужбе и кривичне пријаве против градоначелника Томашевића и свих одговорних у Арени Загреб, преносе хрватски медији.
