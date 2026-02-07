Тешка несрећа у БиХ: Једно погинуло, шесторо повријеђених

Извор:
Тешка саобраћајна несрећа догодила се рано јутрос на магистралном путу Сарајево - Пале у мјесту Лапишница. Једна особа је погинула, а шест повријеђено.
Због несреће саобраћај је обустављен на овој дионици пута, а у фронталном судару су учествовали камион и комби.
Несрећа се догодила јутрос око 6 сати, а екипе Хитне помоћи су повријеђене превезли на указивање љекарске помоћи. Нажалост, једна особа је смртно страдала, пише Кликс.
Полиција је оградила мјесто несреће, а већ су створене и колоне аутомобила док се возачи преусмјеравају на алтернативне правце.
