Тешка несрећа у БиХ: Једно погинуло, шесторо повријеђених

Тешка саобраћајна несрећа догодила се рано јутрос на магистралном путу Сарајево - Пале у мјесту Лапишница. Једна особа је погинула, а шест повријеђено.

Због несреће саобраћај је обустављен на овој дионици пута, а у фронталном судару су учествовали камион и комби.

Несрећа се догодила јутрос око 6 сати, а екипе Хитне помоћи су повријеђене превезли на указивање љекарске помоћи. Нажалост, једна особа је смртно страдала, пише Кликс.

Полиција је оградила мјесто несреће, а већ су створене и колоне аутомобила док се возачи преусмјеравају на алтернативне правце.