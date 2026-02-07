Logo
Large banner

Тешка несрећа у БиХ: Једно погинуло, шесторо повријеђених

Извор:

Кликс

07.02.2026

08:52

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Тешка саобраћајна несрећа догодила се рано јутрос на магистралном путу Сарајево - Пале у мјесту Лапишница. Једна особа је погинула, а шест повријеђено.

Због несреће саобраћај је обустављен на овој дионици пута, а у фронталном судару су учествовали камион и комби.

Несрећа се догодила јутрос око 6 сати, а екипе Хитне помоћи су повријеђене превезли на указивање љекарске помоћи. Нажалост, једна особа је смртно страдала, пише Кликс.

Џефри Епстајн

Свијет

Лов на дјевојке из Хрватске за Епстајна: "Купићу ти карту за Сплит, тамо ћеш ми наћи пријатељицу

Полиција је оградила мјесто несреће, а већ су створене и колоне аутомобила док се возачи преусмјеравају на алтернативне правце.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

pogibija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

Република Српска

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

2 ч

0
Вакцина

Друштво

Јована Алексић прва на свијету прима вакцину против рака

2 ч

0
Ко је партнер Милице Тодоровић за којег се пјевачица бори против његове жене!

Сцена

Ко је партнер Милице Тодоровић за којег се пјевачица бори против његове жене!

2 ч

0
Почела предизборна тишина

Република Српска

Почела предизборна тишина

2 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

Хроника

Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

20 ч

0
Josip Krakić

Хроника

Мистериозно (само)убиство Јосипа Кракића: Истрага није окончана, свједоци саслушани

21 ч

0
Убица пријетио Александри прије свирепог злочина: Побићу вас све

Хроника

Убица пријетио Александри прије свирепог злочина: Побићу вас све

21 ч

0
Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак

Хроника

Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

02

Познат идентитет жене која је погинула у саобраћајној несрећи на путу Сарајево-Пале

10

50

Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

10

45

Бивши британски премијер био у "тројци са Максвел и Епстајном?

10

30

Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"

10

20

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner