Logo
Large banner

Почела предизборна тишина

Извор:

АТВ

07.02.2026

08:05

Коментари:

0
Почела предизборна тишина
Фото: АТВ

У Републици Српској данас почиње предизборна тишина уочи поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске који ће бити одржани у недјељу, 8. фебруара, на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Изборна тишина биће на снази од сутра у 7.00 часова до недјеље, 8. фебруара, до 19.00 часова, када су планирана затварања бирачких мјеста.

Од данас у 7.00 часова на снази је забрана објављивања резултата испитивања јавног мњења која ће трајати до затварања биралишта.

Поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске биће одржани у недјељу, 8. фебруара, на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, а право гласа има укупно 84.474 бирача, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.

Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Бирачка мјеста биће отворена у недјељу, 8. фебруара, од 7.00, а затворена у 19.00 часова.

Поновљени избори спроводе се на основу истих кандидатских листа и истих извода из Централног бирачког списка који су кориштени 23. новембра.

Процијењено је да ће трошкови одржавања поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске износити 600.000 КМ.

Изборе ће надгледати 4.894 посматрача које су акредитовали ЦИК и општинске/градске изборне комисије.

Подијели:

Таг:

izborna tišina

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић са замјеником државног секретара САД

Република Српска

Цвијановић са замјеником државног секретара САД

12 ч

0
Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

Република Српска

Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

13 ч

1
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Хвала Каролини Левит на срдачном пријему и дивном разговору

14 ч

0
Делегација Републике Српске у Бијелој кући са Каролин Ливит

Република Српска

Делегација Републике Српске у Бијелој кући са Каролин Ливит

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

02

Познат идентитет жене која је погинула у саобраћајној несрећи на путу Сарајево-Пале

10

50

Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

10

45

Бивши британски премијер био у "тројци са Максвел и Епстајном?

10

30

Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"

10

20

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner