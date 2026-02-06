Делегација Републике Српске у Бијелој кући са Каролин Ливит

Извор:
У Бијелој кући смо имали веома добар разговор са Каролин Ливит, прес-секретарком предсједника Доналда Трампа, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
- Политика предсједника Трампа, која Америку враћа принципима немијешања у унутрашње односе других држава, јасно прокламовано одустајање од пројеката изградње нација и чињеница да користи снагу за очување и постизање мира, а не за производњу хаоса, доноси нову стабилност свјетским односима - написао је Додик на ИКС-у.
Наводи да његов рационалан и прагматичан приступ, у којем се партнери цијене по томе колико поштују договор, а не по томе против кога могу бити употријебљени, представља заокрет који даје наду да свијет улази у мирнију и одговорнију фазу међународне политике.
- Република Српска је одувијек била заговорник те политике - поручио је Додик.
