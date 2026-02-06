Logo
Large banner

Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

Извор:

АТВ

06.02.2026

14:34

Коментари:

0
Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

Бијељинска полиција идентификовала је ухапсила мушкарца који се доводи у везу са нападом на поптредсједника Општинског одбора СДС-а Пелагићево Војка Сајловића.

Бијељинска полиција идентификовала је ухапсила мушкарца који се доводи у везу са нападом на поптредсједника Општинског одбора СДС-а Пелагићево Војка Сајловића.

Незванично сазнајемо да је након хапшења организовано препознавање, те да је и Сајловић препознао осумњиченог.

”Предузимањем законом прописаних мјера и радњи, полицијски службеници ПУ Бијељина идентификовали су и ухапсили једно лице које се доводи у везу са извршењем кривичног дјела тјелесна повреда почињеног 05. фебруара на подручју општине Пелагићево”, саошптила је ПУ Бијељина.

Додају да је у току криминалистичка обрада над осумњиченим и да се све мјере и радње предузимају под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој.

Сајловић је јуче пријавио полицији да га је на улици напао њему непознати мушкарац, који се потом удаљио с лица мјеста.

Подијели:

Тагови:

физички напад

Пелагићево

хапшење

Војко Сајловић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Josip Krakić

Хроника

Мистериозно (само)убиство Јосипа Кракића: Истрага није окончана, свједоци саслушани

3 ч

0
Убица пријетио Александри прије свирепог злочина: Побићу вас све

Хроника

Убица пријетио Александри прије свирепог злочина: Побићу вас све

3 ч

0
Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак

Хроника

Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак

3 ч

0
Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

Хроника

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Келин: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

25

Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

11

Огласила се Стручна служба НС РС о трошковима службених путовања

17

08

Опасна превара кружи: Ако вам стигне ОВА порука, никако не отварајте

16

51

Додик са Трамповим кандидатом за гувернера Флориде: Снажан глас нове генерације републиканских лидера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner