Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

Извор:
АТВ
06.02.2026
14:34
Коментари:0
Бијељинска полиција идентификовала је ухапсила мушкарца који се доводи у везу са нападом на поптредсједника Општинског одбора СДС-а Пелагићево Војка Сајловића.
Незванично сазнајемо да је након хапшења организовано препознавање, те да је и Сајловић препознао осумњиченог.
”Предузимањем законом прописаних мјера и радњи, полицијски службеници ПУ Бијељина идентификовали су и ухапсили једно лице које се доводи у везу са извршењем кривичног дјела тјелесна повреда почињеног 05. фебруара на подручју општине Пелагићево”, саошптила је ПУ Бијељина.
Додају да је у току криминалистичка обрада над осумњиченим и да се све мјере и радње предузимају под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој.
Сајловић је јуче пријавио полицији да га је на улици напао њему непознати мушкарац, који се потом удаљио с лица мјеста.
