Јована Алексић прва на свијету прима вакцину против рака

07.02.2026
08:43
Коментари:0
Прва особа на свијету која ће започети лијечење руском персонализованом вакцином против рака биће пацијенткиња из Србије, Јована Алексић, која болује од меланома карцинома коже с метастазама. Лијечење би требало почети у наредних мјесец до два, а вакцина се већ налази у фази израде.
Ову информацију потврдио је за Спутњик шеф катедре патологије на Сеченовском универзитету у Москви, др Сергеј Бољевић, наводећи да је одлуку донио конзилијум Института Херцен у Москви. Како истиче, терапија се не води као клиничко испитивање, већ као конкретно лијечење.
Ријеч је о високо персонализованој вакцини која се развија у Русији, уз кориштење вјештачке интелигенције. Вакцина се прави посебно за сваког пацијента, на основу анализе туморских ћелија, с циљем да имунолошки систем научи да препозна и уништи искључиво ћелије рака.
Србија
Руску вакцину против меланома прва у свијету примиће – Српкиња
Према плану, пацијенткиња ће примити укупно 10 доза вакцине, у размацима од двије седмице. Први ефекти терапије, према процјенама љекара, могли би се видјети већ након двије до три дозе.
За сада је одлучено да се вакцина примјењује код пацијената с меланомом и раком плућа. У програму се већ налази десетак пацијената, а у будућности се очекује проширење и на друге врсте карцинома, укључујући рак дојке, након добијања додатних дозвола.
„Ово је први пут да се овакав облик терапије примјењује у пракси. Очекујемо добре резултате, али с обзиром на то да смо први у свијету, све мора бити потврђено кроз лијечење“, нагласио је др Бољевић.
Свијет
Москва: Бил Гејтс изградио скривену мрежу за контролу тржишта вакцина
Принцип дјеловања заснива се на узимању података из туморских ћелија пацијента, њиховој анализи и стварању персонализоване терапије. На тај начин имунолошке ћелије добијају „упуте“ како да се боре искључиво против ћелија рака, без оштећења здравог ткива.
Ако пацијент због здравствених разлога привремено не може примити дозу, терапија се паузира мјесец до два, а затим се наставља без губитка ефекта.
Друштво
12 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
20 ч0
Најновије
Најчитаније
11
02
10
50
10
45
10
30
10
20
Тренутно на програму