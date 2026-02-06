Logo
Правни и Економски факултет у Бањалуци обиљежио 51 годину постојања

АТВ

06.02.2026

19:29

Правни факултет Бањалука
Фото: АТВ

Правни факултет Универзитета у Бањалуци више од пет деценија образује правнике који данас раде у институцијама, правосуђу и градској управи. Управо такав примјер показује и студент генерације Маја Мацура која је истакла значај права као позива.

"На нама је да очувамо ову земљу и да је волимо. Сматрам да је право заправо једна од највећих патриотских дисциплина гдје је на нама заправо да свим људима који знају да им припадају нека права и припадају неке обавезе, да им помогнемо да иста та права и исте те обавезе остварују онако како треба и онако ће њима заправо донијети неки бољитак", рекла је Маја Мацура, студент генерације.

Значај правног факултета показује и чињеница да се већина свршених студената већ налазе на значајним функцијама државне власти те да је мали број оних који по завршетку заврше на бироу за запошљавање.

"Факултет је израстао у једног од лидера правничког образовања на овим просторима и установу која је од изузетног значаја за Републику Српску и функционисање њеног правног система", рекао је Зоран Васиљевић, декан Правног факултета Универзитета у Бањалуци.

Правници који су своје образовање стекли на Универзитету имаће прилику и предност да се ангажују како на Универзитету у Бањалуци тако и на другим универзитетима , гдје ће имати прилику да равноправно учествују у академском животу.

"Универзитету је потребан ангажман правника, и оно на чему ми заиста инсистирамо и дајемо предност су наравно, правници које су своје образовање стекли на Универзитету у Бањалуци или на другим јавним Универзитетима и заиста квалитет тих радника који смо ми ангажовали у претходном периоду је заиста на изванредном нивоу", рекао је Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањалуци.

"Историјат правних мисли на овим просторима, историјат наших будућих правних корака је уско повезан у сарадњи Правног факултета Универзитета у Бањалуци са институцијама Републике Српске и ослоњени једни на друге, сарађујући заједно ћемо чувати РС и њену имовину, институције и суверенитет, али и наравно њену будућност које нема без великог знања", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске

Поред правног факултета, 51 годину обиљежава и Економски факултет.

"Технички се стално унапрјеђују услови наставе, опремамо нове кабинете, за извођење наставе са савременим рачунарима. Кроз међународне програме и пројекте градимо један истраживачки центар који ће такође бити опремљен са најсавременијом опремом", рекао је Миленко Крајишник, декан Економфког факултета Универзитета у Бањалуци.

Правни и Економски факултет у Бањалуци, као једне од најстаријих установа у Републици Српској, ове године заједно обиљежавају 51 годину постојања, а промоцијом нових дипломаца академска заједница богатија је за 59 правника и 68 економиста.

