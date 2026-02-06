У непосредној близини школа за 11 дана више од 2.000 прекршаја

Извор:
СРНА
06.02.2026
14:15
Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске евидентирало је укупно 2.222 прекршаја у непосредној близини школа, у оквиру акције "Заштитимо дјецу у саобраћају" организованој с циљем унапређења заштите дјеце школског узраста.
Од укупног броја, 757 прекршаја односи се на непропуштање пјешака, 1.333 на непрописно паркирање у зонама школа и пјешачких прелаза и 105 прекршаја на непрописну брзину кретања у зонама школа, саопштено је из МУП-а.
Акција је трајала од 19. до 30. јануара.
Полицијски службеници су из саобраћаја искључили два возила за организовани превоз дјеце.
Током трајања акције, на подручју Републике Српске евидентирана је једна саобраћајна незгода у којој је учествовало дијете на путу од куће до школе које је том приликом задобило лакше тјелесне повреде.
Из МУП-а апелују да сви учесници у саобраћају одговорним понашањем и поштовањем законских прописа из ове области допринесу безбједности дјеце на улици, као и опште безбједности свих учесника у саобраћају.
