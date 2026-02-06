Кефир дијету цријева обожавају, а држи се само недјељу дана

06.02.2026
Кефир дијета је један од најбољих избора када је тијелу потребан одмор и природно чишћење. Многи је бирају након празника, када желе да се ријеше вишка килограма и врате осјећај лакоће, а дијета заснована на кефиру показала се као једно од најједноставнијих рјешења.
Овај напитак, који се прави од крављег или козјег млијека, познат је по бројним благотворним ефектима на цјелокупно здравље организма. Осим што је одличан извор протеина и витамина Б12, кефир је и снажан савезник у очувању здравља костију и побољшању функције цријева.
За само седам дана, уз правилно укључивање кефира у исхрану, могуће је изгубити вишак килограма. Наравно, резултати не долазе сами од себе – важно је што више се кретати, јер је физичка активност основа сваке дијете. Ипак, ова релативно строга дијета може бити добар избор за оне који су одлучни да промијене своје навике и прочисте организам.
Иако може звучати захтјевно, у пракси је прилично једноставна. Током једне недјеље, поред кефира, у исхрану се укључује још један или два нискокалорична производа. То могу бити краставци и зелениш, кромпир или воће.
Дневна исхрана треба да садржи око 1.500 милилитара кефира и до 400 грама додатног производа. При томе, масноћа кефира не би требало да буде већа од један одсто.
Оброци се конзумирају шест пута дневно, а посљедњи најмање два сата прије спавања. Током трајања дијете препоручује се избјегавање кафе, шећера, соли и црног чаја. Вода и биљни чајеви могу се конзумирати без ограничења.
