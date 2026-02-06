Како најлакше уклонити непријатан мирис из обуће?

Извор:
Крстарица
06.02.2026
11:19
Коментари:0
Непријатни мириси у обући су проблем који муче многе, а посебно оне који се редовно баве спортом. Комбинација зноја и бактерија често ствара непријатне мирисе који могу бити непријатни и отежати свакодневно кориштење обуће.
Један неочекиван, али изузетно ефикасан трик је кориштење пијеска за мачке. Иако звучи необично, пијесак за мачке показује одличне резултате у уклањању мириса. Разлог је у томе што је већина пијеска направљена од материјала који врло добро упијају влагу, попут глине или силика гела, што помаже да се задрже мириси и спријечи накупљање влаге у обући. Фудбалерске копачке, патике и регуларне ципеле често задржавају зној и влагу, посебно током хладнијих мјесеци.
Република Српска
Данас достављање изборног материјала за поновљене изборе
Правилно сушење обуће кључно је за спречавање развоја бактерија. Поред пијеска за мачке, одличан метод су и врећице чаја. Једноставно их ставите у обућу и оставите док их поново не обујете. Врећице чаја имају природна антибактеријска својства и могу ефикасно упити влагу и непријатне мирисе.
Савјети
2 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Тренутно на програму