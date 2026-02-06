Logo
Како до пензије без радне књижице?

Иако се често вјерује да право на пензију имају само они који су били запослени, Закон о пензијском и инвалидском осигурању у Србији омогућава пензију и особама које никада нису имале радни однос, али под једним кључним условом: да су самостално уплаћивали доприносе.

Ова законска могућност даје шансу грађанима који нису имали „радну књижицу“ да, по навршених 65 година живота, остваре право на старосну пензију, уколико су током живота уплаћивали доприносе најмање 15 година.

Како је могуће добити пензију ако никада нисте били запослени?

Одговор је једноставан: грађани Србије имају право да сами уплаћују доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. На тај начин, и без формалног запослења, могу стећи законски минимум стажа.

Ако је допринос уплаћиван најмање 15 година, особа може остварити право на старосну пензију са 65 година живота, чак и ако никада није била у радном односу.

Колика ће бити пензија и од чега зависи износ?

Висина будуће пензије директно зависи од основице на коју су уплаћивани доприноси.

За 2025. годину:

  • минимална месечна основица износи 45.950 динара
  • највиша основица може достићи чак 656.425 динара

На основу изабране основице обрачунава се мјесечни допринос, који: може бити од 11.028 динара, па све до 157.542 динара месечно.

Што је основица виша и што се доприноси дуже уплаћују, пензија ће бити већа.

Старосна граница за одлазак у пензију у Србији

За остваривање права на старосну пензију у 2026. години важе следећи услови:

  • мушкарци: 65 година живота и најмање 15 година стажа
  • жене: 63 године и 10 месеци живота, уз минимално 15 година стажа

Старосна граница може бити нижа за особе које су радиле на пословима са увећаним трајањем стажа.

Пријевремена пензија: Ко може раније у пензију?

Постоји и могућност пријевремене старосне пензије за оне који желе да се повуку раније:

  • минимум 60 година живота
  • најмање 40 година стажа

Међутим, треба знати да се износ пензије трајно умањује:

  • 0,34 одсто за сваки месец ранијег одласка у пензију
  • укупно умањење не може прећи 20,4 одсто

Особе старије од 65 година, које нису испуниле услов од 15 година стажа, имају могућност да самостално доплате недостајући стаж како би стекле право на пензију.

Ова опција омогућава грађанима који нису редовно уплаћивали доприносе да, уз доплату, ипак обезбједе стална мјесечна примања у старости.

Пензија није резервисана само за запослене

Право на пензију у Србији није искључиво везано за радни однос. Закон пружа прилику и онима који никада нису били запослени, али су самостално уплаћивали доприносе или су спремни да доплате стаж.

За тачне информације о висини доприноса, могућностима доплате и процедури, грађани се могу обратити ПИО фонду, пише Блиц.

