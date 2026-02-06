Путин добија извјештаје о истрази атентата на руског генерала

Извор:
Sputnjik
06.02.2026
10:47
Коментари:0
Предсједник Путин добија извјештаје у вези са истрагом атентата на генерала Владимира Алексејева, изјавио је портпаро Кремља Дмитриј Песков.
„Руске обавјештајне агенције обављају свој посао поводом покушаја атентата на високог војног званичника“, истакао је Песков.
Хроника
Перо и Јасмин ухваћени у краћи алуминијумских панела
Како је раније објавио Истражни комитет Русије, непознати наоружани човјек је у петак пуцао на Алексејева у стамбеној згради у Москви. Он је хоспитализован. Покренут је кривични поступак по члановима покушаја убиства и илегалне трговине ватреним оружјем, преноси Спутњик.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
11
14
08
14
02
13
56
13
52
Тренутно на програму