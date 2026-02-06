Logo
Путин добија извјештаје о истрази атентата на руског генерала

Извор:

Sputnjik

06.02.2026

10:47

Коментари:

0
Фото: Tanjug/ Kremlin Pool Photo via AP

Предсједник Путин добија извјештаје у вези са истрагом атентата на генерала Владимира Алексејева, изјавио је портпаро Кремља Дмитриј Песков.

„Руске обавјештајне агенције обављају свој посао поводом покушаја атентата на високог војног званичника“, истакао је Песков.

policija rs

Хроника

Перо и Јасмин ухваћени у краћи алуминијумских панела

Како је раније објавио Истражни комитет Русије, непознати наоружани човјек је у петак пуцао на Алексејева у стамбеној згради у Москви. Он је хоспитализован. Покренут је кривични поступак по члановима покушаја убиства и илегалне трговине ватреним оружјем, преноси Спутњик.

Владимир Путин

atentat

generali

Русија

Коментари (0)
14

11

Зељковић: Потребно тражити рјешења загађења у Бањалуци

14

08

У суботу претежно облачно са кишом, на планинама снијег

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

