На Западу се не спроводе никакве истраге, како у случају Епстајна тако ни у случају подметања експлозије на "Сјеверном току", изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.
Она је истакла да свакодневно чита документе из досијеа Епстајн са невјероватним напором.
"Ово је једноставно пакао. Након што сам прелистала дневник дјевојке коју је намјерно оплодио како би добио живи експериментални материјал, уз помоћ своје сталне пратиље, Гислен Максвел, имам неколико питања: зашто је његова саучесница добила само 20 година?!!!!", написала је Захарова на Телеграму.
Осим тога, упитала је зашто није покренута међународна истрага, с обзиром да је у питању међународна трговина дјецом. Велика Британија, Пољска, Литванија и друге земље су сада објавиле да покрећу сопствене истраге о трговини људима, додала је.
"Вашингтон је требало да буде на том трагу када је први пут покренуо истрагу о Епстајновим злочинима! Требало је да упозоре Интерпол и Европол. Требало је да звоне звона за узбуну, с обзиром на размјере овог пакла", нагласила је руска званичница.
Такође је упитала зашто нису поднијете кривичне пријаве против Британца Ендруа Виндзора (раније познатог као принц), који је подмитио своју жртву, да би недавно била пронађена мртва.
"Сада постаје јасно: од убиства Кенедија до експлозије на 'Сјеверном току', ништа се не истражује на Западу, баш као ни 'случај Епстајн', који укључује 'глобалне елите'. Смијешно је што су њихови злочини и криминалне намере сада забиљежени на фотографијама и видео снимцима. И ипак, 'није све тако недвосмислено'", закључила је Захарова.
Раније је поручила да сви треба да погледају одломак из интервјуа руског предсједника Владимира Путина, "дио гдје каже да видимо вампирски бал и, хвала Богу, ближи му се крај", преноси РТ Балкан.
