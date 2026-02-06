Logo
Сутра предизборна тишина уочи поновљених предсједничких избора

06.02.2026

10:34

Коментари:

Фото: АТВ

У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина уочи поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске који ће бити одржани у недјељу, 8. фебруара, на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Изборна тишина биће на снази од сутра у 7.00 часова до недјеље, 8. фебруара, до 19.00 часова, када су планирана затварања бирачких мјеста.

Од данас у 7.00 часова на снази је забрана објављивања резултата испитивања јавног мњења која ће трајати до затварања биралишта.

Поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске биће одржани у недјељу, 8. фебруара, на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, а право гласа има укупно 84.474 бирача, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.

Ненад Стевандић-24102025

Република Српска

Стевандић: Операција Блануша – "њихова" посљедња шанса или руски рулет са Шмитом

Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Бирачка мјеста биће отворена у недјељу, 8. фебруара, од 7.00, а затворена у 19.00 часова.

Поновљени избори спроводе се на основу истих кандидатских листа и истих извода из Централног бирачког списка који су кориштени 23. новембра.

Процијењено је да ће трошкови одржавања поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске износити 600.000 КМ.

Изборе ће надгледати 4.894 посматрача које су акредитовали ЦИК и општинске/градске изборне комисије.

ЦИК БиХ

Поновљени пријевремени избори

