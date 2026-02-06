МУП Српске издао важно обавјештење: Забрањено је...

06.02.2026
12:12
Коментари:0
У недјељу, 8. фебруара, забрањен је превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, као и саобраћај за теретна возила већа од 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима, на подручју Зворника, Добоја, Лакташа, Братунца, Власенице, Милића и Осмака.
Циљ наредбе о забрани, коју је донио министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, јесте предузимање мјера и радњи поводом одржавања поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, саопштено је из МУП-а Српске.
Забрана превоза експлозивних материја биће на снази од поноћи 8. фебруара до понедјељка, 9. фебруара, у 6.00 часова.
Забрана се не односи на превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета, наводи се у саопштењу.
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за тај дан неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.
Хроника
Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу
Поводом одржавања поновљених пријевремених избора, током викенда ће радити локације за издавање личних докумената у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи и Милићима.
Радно вријеме ових локација у суботу, 7. фебруара, биће од 7.00 до 15.00 часова, а у недјељу од 7.00 до 19.00 часова.
Грађанима ће бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и JMB, укључујући и аквизицију.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
08
14
02
13
56
13
52
13
50
Тренутно на програму