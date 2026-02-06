Logo
Стевандић: Српска ће наставити да знањем гради свој суверенитет

СРНА

06.02.2026

12:10

Стевандић: Српска ће наставити да знањем гради свој суверенитет
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је данас да то што Правни факултет Универзитета у Бањалуци слави више од пола вијека постојања говори колико је један народ стабилан, моћан и колико влада собом.

"Ако бисмо гледали строго професионално и стручно, онда бисмо могли рећи да су суверенитет и државност једног народа засновани на знању, а не на имању, јер имање може да се распе и да буде хедонизам", нагласио је Стевандић.

Он је нагласио да знање које је сублимирано у институцијама верификује вјековне тежње једног народа, његову будућност, тако да ће Република Српска наставити да његује свој суверенитет и државотворност, управо знањем кроз своје институције.

Он је поручио да су најважније институције образовне, јер би без њих све друге могле да буду мање моћне, значајне и мање да одговоре будућности.

"Потпуно сам сигуран да је историјат правних мисли на овим просторима, историјат наших будућих правних корака уско повезан у сарадњи Правног факултета Универзитета у Бањалуци са институцијама Републике Српске. Сарађујући чуваћемо Републику Српску и њену имовину, институције, суверенитет, али и њену будућност, која нема без великог знања", додао је Стевандић.

Острво

Занимљивости

Продаје се Шакирино бивше острво на Бахамима

Декан ове високошколске установе Зоран Васиљевић рекао је да је Правни факултет Универзитета у Бањалуци, који је током више од пет деценија израстао у једну од водећих институција правног образовања у региону, од изузетног значаја за Републику Српску и функционисање њеног правног система.

Васиљевић је новинарима у Бањалуци рекао да то доказују бројни дипломирани правници и професори који су били и који су тренутно на веома значајним функцијама на свим нивоима државне власти, односно законодавне, извршне и судске.

Он је навео да ће на данашњој свечаности поводом 51 године од оснивања Правног факултета бити промовисано 59 дипломираних правника и четири мастера права.

Васиљевић је рекао да овај факултет, који је једна од најстаријих чланица Универзитета у Бањалуци, има оптималне услове за рад.

Он је навео да је током протеклих деценију и по много уложено, наводећи да је направљена електронска судница и свечана, мултимедијална сала.

"Модернизоване су учионице са пројекторима, новим клупама, столицама, али се сад суочавамо са новим изазовима. Имамо трећи спрат који нам је потребан за постдипломске студије, наш новоосновани центар за цјеложивотно образовање и ту сад неопходна знатнија улагања", рекао је Васиљевић.

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин оцијенио је да је Правни факултет израстао у једну од најзначајнијих институција у области високог образовања.

"Кадрови који су овде образовани носиоци су правосудних институција и у Републици Српској, али и у региону. Квалитет кадра који се образује на Правном факултету је на високом нивоу и на тржишту рада тренутно дипломираних правника практично нема", истакао је Гајанин.

Он је навео да су услови у којима ради Правни факултет оптимални и што се тиче просторних капацитета, али и што се тиче опремљености.

Гајанин је рекао да ће се инсистирати на даљем јачању кадра када је ријеч о асистентима, те да ће се радити на укључивању најбољих студената у академској заједници, али и што се тиче наставног особља.

Помоћник министра за високо образовање Републике Српске Јелена Старчевић рекла је да је Министарство уложило око 40 милиона КМ у високо образовање у протекле четири године, те да је прошле године било веома много инфраструктурних и капиталних пројеката на Универзитету.

Република Српска

Ненад Стевандић

Pravni fakultet

