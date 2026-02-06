Тадић: Политичко Сарајево рушећи Дејтон наставља процес дезинтеграције БиХ

06.02.2026
Правник Огњен Тадић истакао је да политичко Сарајево мора знати да рушећи Дејтонски мировни споразум, наставља процес дезинтеграције БиХ.
"Дезинтеграција БиХ, као дио процеса дезинтеграције Југославије, паузирана је Дејтонским споразумом. Ради мира Срби су прихватили тај споразум. Политичко Сарајево мора знати да рушећи Дејтон заправо прекида ту паузу и наставља процес дезинтеграције БиХ. Точак историје не иде уназад", навео је Тадић у објави на свом Икс налогу.
Dezintegracija BiH, kao dio procesa dezintegracije Jugoslavije, pauzirana je Dejtonskim sporazumom. Radi mira Srbi su prihvatili taj sporazum. — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) February 6, 2026
Političko SA mora znati da rušeći Dejton zapravo prekida tu pauzu i nastavlja proces dezintegracije BiH.
Točak istorije ne ide unazad.
