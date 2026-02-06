Logo
Large banner

Тадић: Политичко Сарајево рушећи Дејтон наставља процес дезинтеграције БиХ

06.02.2026

10:51

Коментари:

0
Тадић: Политичко Сарајево рушећи Дејтон наставља процес дезинтеграције БиХ
Фото: АТВ

Правник Огњен Тадић истакао је да политичко Сарајево мора знати да рушећи Дејтонски мировни споразум, наставља процес дезинтеграције БиХ.

"Дезинтеграција БиХ, као дио процеса дезинтеграције Југославије, паузирана је Дејтонским споразумом. Ради мира Срби су прихватили тај споразум. Политичко Сарајево мора знати да рушећи Дејтон заправо прекида ту паузу и наставља процес дезинтеграције БиХ. Точак историје не иде уназад", навео је Тадић у објави на свом Икс налогу.

Подијели:

Тагови:

Огњен Тадић

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ковачевић о посјети САД-у: Српска успјела да буде за столом, а не на столу, за разлику од БиХ

Република Српска

Ковачевић о посјети САД-у: Српска успјела да буде за столом, а не на столу, за разлику од БиХ

3 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Операција Блануша – "њихова" посљедња шанса или руски рулет са Шмитом

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: О Српској се више не прича, с њом се разговара као с кредибилним партнером

6 ч

4
Сједница Владе Српске

Република Српска

Сједница Владе Српске

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

08

У суботу претежно облачно са кишом, на планинама снијег

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner