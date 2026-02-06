Тадић: Политичко Сарајево рушећи Дејтон наставља процес дезинтеграције БиХ

Dezintegracija BiH, kao dio procesa dezintegracije Jugoslavije, pauzirana je Dejtonskim sporazumom. Radi mira Srbi su prihvatili taj sporazum.

Političko SA mora znati da rušeći Dejton zapravo prekida tu pauzu i nastavlja proces dezintegracije BiH.

Točak istorije ne ide unazad.