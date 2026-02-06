Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном

Извор:
СРНА
06.02.2026
11:44
Угашен је пожар у хангару за сијено у селу Зупци код Требиња, изјавио је Срни замјеник командира требињских ватрогасаца Неђо Ћук.
"Остало је још мало жеравице да тиња јер се ради о маси сијена", рекао је Ћук и додао да ће ватрогасци у току дана обилазити неколико пута ту локацију јер ситуација није у потпуности неутралисана.
Ћук је истакао да су ватрогасци дежурали на том мјесту прошлу, трећу ноћ узастопно и да су се данас повукли.
