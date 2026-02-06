Logo
Large banner

Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном

Извор:

СРНА

06.02.2026

11:44

Коментари:

0
Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном
Фото: Танјуг/АП

Угашен је пожар у хангару за сијено у селу Зупци код Требиња, изјавио је Срни замјеник командира требињских ватрогасаца Неђо Ћук.

"Остало је још мало жеравице да тиња јер се ради о маси сијена", рекао је Ћук и додао да ће ватрогасци у току дана обилазити неколико пута ту локацију јер ситуација није у потпуности неутралисана.

Ћук је истакао да су ватрогасци дежурали на том мјесту прошлу, трећу ноћ узастопно и да су се данас повукли.

Подијели:

Тагови:

Требиње

sijeno

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена убијена у Нишу

Хроника

Ово је Александра убијена у Нишу

2 ч

0
Медведев: Европа сама себи копа јаму

Свијет

Медведев: Европа сама себи копа јаму

2 ч

0
Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу

2 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Огласио се отац Милице Тодоровић

2 ч

0

Више из рубрике

Санирање далековода

Градови и општине

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

23 ч

0
Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

Градови и општине

Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

1 д

0
Радови-Лопаре

Градови и општине

Лопаре: Радови на реконструкцији електромреже одвијају се планираном динамиком

1 д

0
Игор Додик у Берковићима

Градови и општине

Игор Додик и Срђан Амиџић обрадовали малишане: Олакшан превоз ученицима у Берковићима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

13

45

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner