Медведев: Европа сама себи копа јаму

Извор:
РТ Балкан
06.02.2026
11:38
Коментари:0
Европа је упала у своју монструозну замку, одбивши руске испоруке енергетских ресурса, изјавио је заменик предсједника Савета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев.
"У свом антируском нападу малоумности, Европска унија чак ни не схвата у какву чудовишну замку се увукла. Али у улози спасиоца који ће их снабдети енергентима биће несумњиво Вашингтон, који тренутно презиру. Међутим, улог за проширење њене помоћи биће неупоредиво већи од новца", написао је Медведев на платформи Макс.
Европа, "критично зависна од америчког гаса", радиће све што јој Вашингтон каже, увјерен је Медведев. Према његовим ријечима, цијена ће бити плаћена преосталим суверенитетом чланица ЕУ, а Гренланд је само почетак.
Указао је на то да Европа својим потезима пљује по насљеђу својих претходника, који су пронашли важан заједнички језик чак и током тешког периода Хладног рата, нагласио је Медведев.
Бања Лука
Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми
Он је подсетио да је енергетски дијалог великих размера почео 1970-их година споразумом о гасоводу, дугорочним споразумом између СССР-а и Западне Њемачке о снабдијевању СССР-а опремом за изградњу гасовода до Западне Европе. Ова сарадња се касније проширила на Аустрију, Италију, Француску и многе земље Јужне Европе.
"Данас покушавају да униште његове резултате. Да ли ови ментално заостали европски лидери заиста мисле да су далековидији од Вилија Бранта, Франсоа Митерана, Бруна Крајског и Урха Кеконена?", упитао је Медведев.
Како истиче, разумне земље попут Мађарске, које су у очигледној мањини, свјесне су ситуације, подсјетивши да се Будимпешта формално обратила Суду правде ЕУ како би оспорила одлуку о испоруци гаса.
"Али шансе за побједу су мале: логика и ослањање на закон нису поштовани у данашњој Европи", закључио је Медведев.
Савет ЕУ је 26. јануара одобрио потпуну забрану испоруке руског течног природног гаса ЕУ од 1. јануара 2027. године, и гаса из цевовода од 30. септембра 2027. године. Уредба ступа на снагу по објављивању, 2. фебруара 2026. године, преноси РТ Балкан.
Најновије
Најчитаније
14
11
14
08
14
02
13
56
13
52
Тренутно на програму