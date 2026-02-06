Logo
Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

РТРС

06.02.2026

11:33

Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

Мирослав Јанковић, директор Јавног предузећа "Путеви Републике Српске", казао је да уколико данас добију сагласност Града Бањалука за пројектно-планску документацију, већ у понедјељак би се могли наставити радови на приступним саобраћајницама мосту у насељу Чесма, како би се до краја мјесеца мост пустио у функцију.

Како је рекао Јанковић, Влада Републике Српске радове на изградњи моста повјерила Путевима на управљање, иако се не налазе на мрежи магистралних и регионалних путева.

"Влада је препознала да је то заиста проблем, обезбиједила средства и ЈП Путеви су то у предвиђеном року завршили. Међутим, када су радови завршени увидјели смо да приступне саобраћајнице нису урађене и Влада је задужила Путеве да изгради и приступне саобраћајнице. По тадашњим информација које смо добили од Града, речено је да је Град обезбиједио пројектно-планску документацију и ријешио имовинске односе на обје стране моста. Одмах смо приступили радовима и за седам дана завршили све на десној обали, али смо на лијевој обали наишли на проблеме - сњежне падавине које су онемогућиле радове и неусклађеност пројектно-планске документације са стањем на терену", појаснио је Јанковић за РТРС.

Додао је да је урађена допуна пројектно-планске документације, да су Путеви Српске дали сагласност, те да очекује да и Град то данас учини.

Како је казао Јанковић, укупна вриједност пројекта изградње моста и приступних саобраћајница износити око девет милиона КМ, како је додао Путеви Српске ће тражити од Владе да управљају саобраћајницом и мостом како би наставили градњу саобраћајнице до Врбање.

