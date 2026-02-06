Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

Извор:
РТРС
06.02.2026
11:33
Коментари:0
Мирослав Јанковић, директор Јавног предузећа "Путеви Републике Српске", казао је да уколико данас добију сагласност Града Бањалука за пројектно-планску документацију, већ у понедјељак би се могли наставити радови на приступним саобраћајницама мосту у насељу Чесма, како би се до краја мјесеца мост пустио у функцију.
Како је рекао Јанковић, Влада Републике Српске радове на изградњи моста повјерила Путевима на управљање, иако се не налазе на мрежи магистралних и регионалних путева.
"Влада је препознала да је то заиста проблем, обезбиједила средства и ЈП Путеви су то у предвиђеном року завршили. Међутим, када су радови завршени увидјели смо да приступне саобраћајнице нису урађене и Влада је задужила Путеве да изгради и приступне саобраћајнице. По тадашњим информација које смо добили од Града, речено је да је Град обезбиједио пројектно-планску документацију и ријешио имовинске односе на обје стране моста. Одмах смо приступили радовима и за седам дана завршили све на десној обали, али смо на лијевој обали наишли на проблеме - сњежне падавине које су онемогућиле радове и неусклађеност пројектно-планске документације са стањем на терену", појаснио је Јанковић за РТРС.
Додао је да је урађена допуна пројектно-планске документације, да су Путеви Српске дали сагласност, те да очекује да и Град то данас учини.
Како је казао Јанковић, укупна вриједност пројекта изградње моста и приступних саобраћајница износити око девет милиона КМ, како је додао Путеви Српске ће тражити од Владе да управљају саобраћајницом и мостом како би наставили градњу саобраћајнице до Врбање.
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
18 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Тренутно на програму