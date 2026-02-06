Настављен пад цијена хране

06.02.2026
Цијене хране у свијету пале су у јануару пети мјесец заредом, показује најновији извјештај Организације за храну и пољопривреду УН /ФАО/.
Смањење цијена првенствено је резултат нижих међународних цијена млијечних производа, шећера и меса, док су тржишта житарица и биљних уља забиљежила мјешовите, али углавном стабилне трендове, саопштено је данас из ФАО у БиХ.
ФАО Индекс цијена хране у јануару је забиљежио пад у односу на претходни мјесец, као и у поређењу с истим периодом прошле године.
Када је ријеч о житарицама, обилне залихе пшенице у Европи и црноморској регији имале су кључну улогу у очувању стабилности тржишта, ублажавајући забринутост због временских прилика које утичу на усјеве у фази мировања.
У сектору биљних уља, цијене сунцокретовог уља порасле су усљед ограничене понуде из црноморске регије, док је тржиште уља уљане репице у ЕУ остало добро снабдјевено, дијелом захваљујући снажном увозу у претходном периоду.
Ови фактори допринијели су умјереним цјеновним кретањима, без већих поремећаја на регионалним тржиштима.
Цијене меса наставиле су благи силазни тренд, подстакнуте стабилном глобалном понудом, док су цијене млијечних производа забиљежиле израженији пад, нарочито сира и маслаца, захваљујући довољним залихама.
Оваква кретања додатно су допринијела укупном смањењу ФАО индекса цијена хране, наводи се у саопштењу.
Најновије прогнозе ФАО указују да би глобална производња житарица у 2025. години могла достићи рекордне нивое, уз раст залиха свих главних култура.
Очекује се да ће однос глобалних залиха и потрошње порасти на највиши ниво од почетка 2000-их, што представља важан сигнал јачања отпорности глобалног система снабдијевања храном.
Ипак, ФАО упозорава да се тренутна стабилност тржишта не смије тумачити као трајно смањење ризика.
Овакви повољни трендови у великој мјери зависе од добрих приноса, функционалних ланаца снабдијевања и стабилне доступности пољопривредних инпута, те глобална тржишта хране и даље остају осјетљива на изненадне шокове.
