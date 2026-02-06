Logo
Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу

06.02.2026

11:38

Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу
Фото: Pexels

Нишка полиција ухапсила је осумњиченог за брутално убиство А.М. (44), која је ликвидирана јутрос испред своје куће у насељу Палилула.

Нападач је ухапшен након интензивне потраге и сада се налази у полицијској притворској јединици, док се истражују сви детаљи злочина и провјерава да ли је имао помагаче.

Тијело жртве упућено је на Институт за судску медицину ради обдукције, а истрага и даље траје.

