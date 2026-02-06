Испливали језиви детаљи: Убио куму насред улице?

Извор:
Курир
06.02.2026
10:27
Коментари:0
Жена средњих година брутално је убијена јутрос насред улице у Нишу, а њен нападач је ухапшен, сазнаје Курир!
Како се сазнаје, злочин се догодио 6. фебруара око 7.30 часова на раскрсници Улица Балачких одреда и Станоја Главаша, код нове граде у Нишу. Након првих хитаца, наводно неко од комшија и пролазника о свему је обавијестио полицију и екипу Хитне помоћи, која је нажалост само могла да констатује смрт несрећне жене.
Хроника
Огласила се полиција о тешкој незгоди код Теслића
- Сумња се да се осумњичени мушкарац и жртва познају, и да су наводно, они у комовским везама, али ове информације се и даље провјеравају. Наводно, јутрос је нападач током пуцњаве био у друштву још једног мушкарца. Током опсежне потраге осумњичени убица је лишен слободе, док се и даље трага за саучесником и свједоком злочина. Мотив овог суровог злочина и даље није познат - каже добро обавијештен извор и додаје да је цијели Ниш блокиран јер полиција трага за саучесником убице.
- Увиђај је и даље у току, форензичари су стигли такође, на терен. Нападач је иначе, убио жртву насред улице из пиштоља.
Свијет
Ученик пуцао на другове у школи: Повријеђена два дјечака
Истрагу води Више јавно тужилшатво у Нишу и по њиховом налогу тијело ће бити послато на обдукцију која ће утврдити од којих повреда је наступила смрт несрећне жене.
Најновије
Најчитаније
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Тренутно на програму