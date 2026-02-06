Logo
Испливали језиви детаљи: Убио куму насред улице?

Курир

06.02.2026

10:27

Испливали језиви детаљи: Убио куму насред улице?
Фото: АТВ

Жена средњих година брутално је убијена јутрос насред улице у Нишу, а њен нападач је ухапшен, сазнаје Курир!

Како се сазнаје, злочин се догодио 6. фебруара око 7.30 часова на раскрсници Улица Балачких одреда и Станоја Главаша, код нове граде у Нишу. Након првих хитаца, наводно неко од комшија и пролазника о свему је обавијестио полицију и екипу Хитне помоћи, која је нажалост само могла да констатује смрт несрећне жене.

- Сумња се да се осумњичени мушкарац и жртва познају, и да су наводно, они у комовским везама, али ове информације се и даље провјеравају. Наводно, јутрос је нападач током пуцњаве био у друштву још једног мушкарца. Током опсежне потраге осумњичени убица је лишен слободе, док се и даље трага за саучесником и свједоком злочина. Мотив овог суровог злочина и даље није познат - каже добро обавијештен извор и додаје да је цијели Ниш блокиран јер полиција трага за саучесником убице.

- Увиђај је и даље у току, форензичари су стигли такође, на терен. Нападач је иначе, убио жртву насред улице из пиштоља.

Истрагу води Више јавно тужилшатво у Нишу и по њиховом налогу тијело ће бити послато на обдукцију која ће утврдити од којих повреда је наступила смрт несрећне жене.

NiŠ

Убиство

кум

