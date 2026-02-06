Приједорчанин ухваћен са џоинтом

Извор:
АТВ
06.02.2026
10:03
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Приједор, приликом контроле лица И.Т. из Приједора, пронашли су и одузели зелену биљну материју која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, као и двије импровизоване цигарете тзв. „џоинт“, укупне бруто масе 8,6 грама.
Одузета материја биће послата на вјештачење, а против лица И.Т. ће надлежном суду бити достављен захтјев за покретање прекршајног поступка због почињеног прекршаја по Закону о производњи и промету опојних дрога.
