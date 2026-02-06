Logo
Јутјуб уводи нову корисну функцију

06.02.2026

09:43

Јутјуб платформа телефон
Фото: freestocks.org/Pexels

Јутјуб ТВ уводи значајно унапређење свог ДВР система, које би могло да ријеши један од највећих проблема корисника: споро и непрецизно премотавање дугих снимака.

Умјесто ручног “скроловања” кроз цијели садржај, сада је могуће скочити директно на тачно одређене дијелове емисије.

Харис Џиновић

Сцена

Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

Нова функција омогућава да се снимљени програми подијеле на јасно означене сегменте. На примјер, код емисија попут дневника, гледаоци могу одмах да пређу на појединачне вијести, временску прогнозу или спортске блокове, без премотавања унапријед или уназад.

Лакша навигација кроз ДВР снимке на Јутјуб ТВ-у

Овакав начин рада представља велики искорак у односу на досадашње ДВР искуство на YоуТубе ТВ-у и чини поновно гледање садржаја знатно практичнијим. Функција је врло слична “Видео Цхаптерс” опцији на класичном YоуТубеу, гдје су видео-записи подијељени на поглавља са описима.

masline maslinovo ulje pixabay

Савјети

Ево како да препознате право маслиново уље

Занимљиво је да Јутјуб ТВ још увијек није званично најавио ову новину. Према доступним информацијама, систем се ослања на метаподатке које испоручују власници садржаја, а на основу којих се снимци аутоматски дијеле на поглавља. Контроле за прескакање појављују се директно у интерфејсу за репродукцију, без икаквог додатног подешавања од стране корисника.

За сада је функција доступна само на ограниченом броју програма, прије свега информативног типа. Ипак, постоји реална могућност да се временом прошири и на друге емисије, што би ДВР на Јутјуб ТВ-у учинило знатно модернијим и употребљивијим.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Међународне институције носу у стању да ријеше сукобе

Уколико се ова опција покаже успјешном и добије ширу подршку, Јутјуб ТВ би могао да направи јасан искорак у односу на класичне ТВ ДВР системе, који се и даље ослањају на застарјеле методе премотавања, преноси “CordCutters News”.

