Орбан: Међународне институције носу у стању да ријеше сукобе

06.02.2026

09:24

Орбан: Међународне институције носу у стању да ријеше сукобе
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да треба да се схвати да постојеће међународне институције нису у стању да ријеше сукобе, да су неуспјешне и да треба покушати нешто друго.

"Или ћемо са жаљењем гледати ове парализоване институције или ћемо рећи: `Ово не фунционише, хајде да пробамо нешто ново`", рекао је Орбан.

Он је нагласио да Одбор за мир потврђује постојање новог свјетског поретка, те да Мађарска треба да се прикључи тој иницијативи и да треба да узме у разматрање и учествује чак и кад јој не иде у корист.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: ЕУ је сама себе ухватила у замку одбијајући испоруке руских енергената

"Не треба да се држимо традиционалних институција и традиционалног схватања међународног права, јер су неуспјешни", истакао је Орбан.

Он је додао да мора да се прихвати чињеница да постоје јачи међународни фактори, који покушавају да промијене глобалну политичку сцену.

