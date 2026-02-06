Logo
Приватни детектив открива: Како за 30 секунди провјерити да ли вас партнер вара

Гранд

06.02.2026

Ако примијетите необичне промјене у понашању партнера, на примјер, ако изненада окреће телефон наопако, стално га носи у џепу и д‌јелује тајанствено, сасвим је природно да се запитате да ли вас можда вара.

Приватни детектив Пол Еванс открио је први корак у откривању невјерства, а одговор је изненађујуће једноставан.

Иако до невјерства може доћи на разне начине, истраживања показују да се људи све чешће окрећу помоћи интернета кад одлуче да почине прељубу. Тако је студија објављена у листу Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking открила да је скоро двије трећине корисника апликација за упознавање већ у браку или у вези, преноси Гранд,

Апликације као што је Тиндер узеле су маха протеклих година, нарочито међу онима који траже само необавезан секс, а приватни детектив Пол Еванс из компаније I-Spy Detectives каже да постоји једноставан начин да провјерите користи ли их ваш партнер.

"Многи сајтови за упознавање ће вам рећи ако је и-мејл адреса већ регистрована кад покушате да направите нов налог", истиче Еванс.

"То је корисно ако одете на добро познате сајтове за упознавање и покушате да се региструјете с и-мејл адресом или бројем телефона вашег партнера. Кад то урадите, или ће вам дозволити да направите налог, што значи да није на сајту, или ће вам поручити да је „и-мејл већ у употреби". Ако сте добили ову поруку, то потврђује да је та адреса већ искоришћена за отварање налога на том сајту”, објашњава он.

У питању је процес који траје мање од минута и не захтијева приступ телефону или инбоксу партнера: само започните регистрацију и чекајте одговор система.

То, наравно, не потврђује аутоматски прељубу, али Пол Еванс напомиње да није за занемаривање, нарочито уколико је у питању дуга веза.

"Могуће је да је налог направљен прије почетка везе. У сваком случају, ако сте заједно годинама и нема другог објашњења, то је упозорење", каже он.

превара

