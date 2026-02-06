Нада Топчагић у контејнеру нашла слику вриједну 15.000 евра

Извор:
Нада Топчагић једна је од наискренијих пјевачица на домаћој естради. Пјевачица одговара на свако питање, а једном приликом је сама говорила о томе да има "хоби" да копа по контењерима.
Сада, је у поткасту код Бокија 13, проговорила о моментима када је копала по контејнеру и извукла умјетничку слику вриједну 15.000 евра.
"Пролазим ја поред једног контејнера и видим једну слику. Размишљам како да носим ту слику, велика слика. Како ћу да носим ту слику, огромна слика...Узмем ја слику ставим испод контејнера, па одведем Баџу (пса) да се прошета кроз цијели град, вратим се, узмем слику и однесем је на процјену, а она вриједи 15.000 евра. Знаш ти какве сам ја ствари узела вриједних из контејнера. Па то у свијету сви раде! Имам једну кофу коју сам исто нашла на истом мјесту, кофа прављена 1948. Али не скупљам ја свашта, одмах ја то видим шта је добро, а шта није", рекла је Нада и додала а је слику продала за за 15.000 евра, преноси Пинк.
Како је испричала, све што нађе на улици понесе и чува у свом подруму.
"Све сама радим по кући, помаже ми Златко наравно, али волим да већину ствари преузмем на себе. Код мене је лудило, ако нађем дрва по улици, покупим их и чувам у подруму. Узимала сам све што је поред контејнера ако ваља. Није ме срамота од тога", искрено је рекла пјевачица кроз смијех.
Нада не наступа толико често, а како каже она и њен супруг Златко живе од издавања некретнина које су стекли дугогодишњим радом.
"Живимо од кирије, не бих могла да живим само од пензије. Цијела планета тако функционише. Моја сестра живи педесет година у Немачкој, враћа се у Србију да презими, јер је тамо тешко. Не жалим се, само да смо здрави. Сналазим добро", додала је.
