Џенифер Анистон на мукама: Мораће све да откаже

Агенције

05.02.2026

17:15

Фото: Tanjug

Америчка глумица Џенифер Анистон била је приморана да откаже планирану рођенданску забаву у Лондону након што је у кратком року повучена резервација у ресторану и хотелу „Чилтерн Фајрхаус“, смјештеном у бившој ватрогасној станици.

Разлог је то што се објекат још увијек реновира након пожара.

Анистон је, према извјештајима, планирала да наредне седмице прослави 57. рођендан на приватној забави за званице, а очекивало се да у наредним данима допутује у Велику Британију, преноси „Стандард“. Међутим, објекат још није у могућности да прими госте због радова на обнови након пожара из фебруара 2025. године.

Пожар, који је наводно изазвала пећ за пицу, захватио је приземље бивше ватрогасне станице Мерилебон, нанијевши значајну штету и доводећи до затварања ресторана и хотела. Иако се очекивало да ресторан и хотел буду раније отворени, радови на реновирању још су у току и далеко од завршетка.

Објекат, отворен 2013. године, познат је као мјесто окупљања лондонске елите и славних личности, а током година угостио је бројне познате госте.

Зграда, изграђена 1889. године, у власништву је америчког хотелијера Андреа Балаша.

Према пословним документима, привремени датум поновног отварања хотела предвиђен је за април 2027. године.

