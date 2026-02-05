Logo
Large banner

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

05.02.2026

18:37

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Четворочлана породица Кола у италијанској покрајини Тоскана страдала је од тровања угљен-моноксидом.

Према првим информацијама, жртве су отац Арти, мајка Јонида (43), син Хајдар (22) и кћерка Џесика (15).

Пето лице из домаћинства пребачено је у болницу Чизанело у Пизи у тешком стању, али, према доступним подацима, није животно угрожено, преносе италијански медији.

На лицу мјеста интервенисали су припадници ватрогасне службе, карабињери и екипе хитне помоћи.

Приликом прегледа објекта три карабињера су, такође, задобила лакше симптоме тровања и медицински су збринута.

Прелиминарна истрага усмјерена је на испитивање исправности котла за централно гријање да би се утврдио узрок трагедије.

Италијански медији наводе да је породица поријеклом из Албаније.

Подијели:

Тагови:

Италија

trovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

Свијет

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

41 мин

0
Руси објавили шта су гађали: Уништено је!

Свијет

Руси објавили шта су гађали: Уништено је!

1 ч

0
Џенифер Анистон на мукама: Мораће све да откаже

Сцена

Џенифер Анистон на мукама: Мораће све да откаже

1 ч

0
Јосип Кракић

Хроника

Мистерија (само)убиства младића код Бањалуке: Родитељи тврде да им је син убијен

1 ч

0

Више из рубрике

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

Свијет

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

41 мин

0
Руси објавили шта су гађали: Уништено је!

Свијет

Руси објавили шта су гађали: Уништено је!

1 ч

0
Рудник

Свијет

Експлозија у руднику угља: Најмање 16 људи погинуло

2 ч

0
Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"

Свијет

Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner