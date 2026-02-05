Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

05.02.2026
18:37
Коментари:0
Четворочлана породица Кола у италијанској покрајини Тоскана страдала је од тровања угљен-моноксидом.
Према првим информацијама, жртве су отац Арти, мајка Јонида (43), син Хајдар (22) и кћерка Џесика (15).
Пето лице из домаћинства пребачено је у болницу Чизанело у Пизи у тешком стању, али, према доступним подацима, није животно угрожено, преносе италијански медији.
На лицу мјеста интервенисали су припадници ватрогасне службе, карабињери и екипе хитне помоћи.
Приликом прегледа објекта три карабињера су, такође, задобила лакше симптоме тровања и медицински су збринута.
Прелиминарна истрага усмјерена је на испитивање исправности котла за централно гријање да би се утврдио узрок трагедије.
Италијански медији наводе да је породица поријеклом из Албаније.
Најновије
Најчитаније
19
03
18
47
18
37
18
25
18
18
Тренутно на програму