Експлозија у руднику угља: Најмање 16 људи погинуло

Извор:
СРНА
05.02.2026
16:52
Коментари:0
Најмање 16 људи погинуло је од експлозије у илегалном руднику угља у индијског држави Мегалаја, изјавио је Ројтерсу замјеник окружног комесара Маниш Кумар.
Он је рекао да се експлозија догодила јутрос око 5.30 часова по средњоевропском времену.
Страхује се да је велики број људи заробљен испод земље.
У току је мисија потраге и спасавања.
