Експлозија у руднику угља: Најмање 16 људи погинуло

Извор:

СРНА

05.02.2026

16:52

Рудник
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Најмање 16 људи погинуло је од експлозије у илегалном руднику угља у индијског држави Мегалаја, изјавио је Ројтерсу замјеник окружног комесара Маниш Кумар.

Он је рекао да се експлозија догодила јутрос око 5.30 часова по средњоевропском времену.

Страхује се да је велики број људи заробљен испод земље.

У току је мисија потраге и спасавања.

