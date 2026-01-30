Незапамћена трагедија: Урушио се рудник, више од 200 мртвих

Извор:
СРНА
30.01.2026
22:23
Коментари:0
Више од 200 људи погинуло је ове седмице у урушавању рудника у источном дијелу Демократске Републике Конго, рекао је Ројтерсу Лубумба Камбере Мујиса, портпарол гувернера покрајине у којој се налази рудник.
Мусија је рекао да је ријеч о руднику колтана "Рубаја". Овај рудник производи око 1.000 тона колтана годишње, што је приближно половина производње у овој земљи.
Управу покрајине у којој се налази рудник именовали су локални побуњеници.
