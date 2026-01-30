Logo
Трамп: Вјерујем да је крај сукоба близу

Извор:

Агенције

30.01.2026

21:16

Трамп: Вјерујем да је крај сукоба близу
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп каже да вјерује да је постизање договора о окончању сукоба између Русије и Украјине близу.

Говорећи новинарима у Овалном кабинету, Трамп је, наводи Ројтерс, рекао да сматра да су стране "веома близу" споразуму, не износећи додатне детаље.

СПЦ

Друштво

Сутра славимо великог свеца, ово су најбитнији обичаји

Амерички предсједник је навео и да преговори између Русије и Украјине могу да се одвијају и без учешћа специјалног изасланика САД Стива Виткофа и његовог зета Џареда Кушнера.

Тагови:

Доналд Трамп

Украјина

Русија

