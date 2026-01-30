Трамп: Вјерујем да је крај сукоба близу

Извор:
30.01.2026
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп каже да вјерује да је постизање договора о окончању сукоба између Русије и Украјине близу.
Говорећи новинарима у Овалном кабинету, Трамп је, наводи Ројтерс, рекао да сматра да су стране "веома близу" споразуму, не износећи додатне детаље.
Амерички предсједник је навео и да преговори између Русије и Украјине могу да се одвијају и без учешћа специјалног изасланика САД Стива Виткофа и његовог зета Џареда Кушнера.
