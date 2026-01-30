Хорор на жељезничкој станици: Мушкарац повукао жену под воз

30.01.2026
20:48
Коментари:0
У подземној железници у Хамбургу двије особе су погинуле када је на њих налетио воз. Према подацима полиције, мушкарац је повукао жену која је стајала на станици и заједно с њом скочио под воз, пише Фокус онлајн.
Мушкарац и жена нису били заједно на станици подземне жељезнице Вандсбек-Гартенштат. Очевици наводе да је, док се воз приближавао перону, мушкарац дотрчао до жене и повукао је у смрт.
Инцидент се догодио 29. јануара око 22 часа, а ватрогасци су пре 23 часа успјели да извуку тијела, након чега је на мјесто догађаја стигла полиција.
Свијет
Путин: Руски војни производи испоручени у више од 30 земаља
Идентитет жртава још није познат, а за сада се сумња на убиство. Мотив није јасан и полиција тренутно прегледа снимке надзорних камера.
Свједоци су на мјесту несреће одмах добили психолошку помоћ, а саобраћај подземне жељезнице на станици Вандсбек-Гартенштат био је обустављен до краја дана, преноси Дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму