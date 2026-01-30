Logo
Путин: Руски војни производи испоручени у више од 30 земаља

СРНА

30.01.2026

20:31

0
Путин: Руски војни производи испоручени у више од 30 земаља
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Руски војни производи испоручени су у више од 30 земаља током 2025. године, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Девизни приходи су премашили 15 милијарди долара", рекао је Путин на састанку Комисије за војно-техничку сарадњу.

Он је додао да је руски систем војно-техничке сарадње показао ефикасност и високу одрживост у 2025. години и да обим испорука руских војних производа пружа могућност за додатно издвајање средстава за модернизацију предузећа намјенске индустрије.

Милош Меденица

Регион

Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

"Притисак западних земаља на наше партнере да успоре и блокирају своје пословне везе са Русијом се наставио, па чак и повећао. Међутим, упркос свим тим покушајима, наши извозни уговори су углавном поуздано испуњавани", рекао је Путин.

Очекује се да ће обим руског војног извоза бити значајно повећан према плановима за 2026. годину.

Путин је најавио да ће додатне Владине мјере подршке војно-техничкој сарадњи бити уведене у периоду од 2026. до 2028. године.

Владимир Путин

Оружје

Русија

