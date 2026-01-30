Logo
Лото резултати: Извучени бројеви у 9. колу

Стеван Лулић

30.01.2026

20:11

0
Лото резултати: Извучени бројеви у 9. колу
Фото: Pixabay

У деветом колу игре Лото није извучена главна премија вриједна 6.950.000 КМ.

Ниједан играч након шест извучених бројева није имао прилику за седмицу.

Извучени бројеви

Бројеви које је бубањ избацио у деветом колу су 36, 22, 6, 10, 5, 25 и 9.

Иако није било седмице, два играча су освојила изузетно вриједну шестицу.

Шест погодака њима двојици донијело је по 39.950 КМ.

Лото плус

Када је у питању игра Лото плус, у њој су извучени бројеви 23, 11, 18, 28, 33, 8 и 7.

Након шест извучених бројева два играча су имала прилику да освоје милионе, али је из бубња изашао број 7.

Њих двојица су чекали бројеве 3 и 14. Иначе, игра Лото плус носила премију вриједну 3.170.000 КМ.

Џокер

Џокер је у осмом колу био вриједан 530 хиљада марака, а ни он није погођен.

Џокер број је гласио 408497.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Лото

лото резултати

Лутрија Републике Српске

