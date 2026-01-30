Лото резултати: Извучени бројеви у 9. колу

Аутор:Стеван Лулић
30.01.2026
20:11
У деветом колу игре Лото није извучена главна премија вриједна 6.950.000 КМ.
Ниједан играч након шест извучених бројева није имао прилику за седмицу.
Бројеви које је бубањ избацио у деветом колу су 36, 22, 6, 10, 5, 25 и 9.
Иако није било седмице, два играча су освојила изузетно вриједну шестицу.
Шест погодака њима двојици донијело је по 39.950 КМ.
Када је у питању игра Лото плус, у њој су извучени бројеви 23, 11, 18, 28, 33, 8 и 7.
Након шест извучених бројева два играча су имала прилику да освоје милионе, али је из бубња изашао број 7.
Њих двојица су чекали бројеве 3 и 14. Иначе, игра Лото плус носила премију вриједну 3.170.000 КМ.
Џокер је у осмом колу био вриједан 530 хиљада марака, а ни он није погођен.
Џокер број је гласио 408497.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
