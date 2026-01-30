СНСД: Амандмани осигурали да буџет Бањалуке буде заснован на потребама грађана

Logo
Фото: Printscreen/Facebook/SNSD Banjaluka

Градски одбор СНСД-а Бањалука саопштио је вечерас да су бројни амандмани ове странке осигурали да буџет Града од 284.250.000 КМ, усвојен на данашњој сједници локалног парламента, буде заснован на потребама грађана.

"Скупштинска већина предвођена СНСД-ом је, између осталог, амандмански дјеловала како би се у што већој мјери уложило у образовање и васпитање дјеце", наведено је у саопштењу.

Захваљујући томе, наводе из СНСД-а, Центру за предшколско васпитање и образовање обезбијеђена су додатна средства од 3,3 милиона КМ.

Од тога је 1.880.000 КМ намјењено за плате запослених у Центру, 600.000 КМ за намирнице, 300.000 КМ за реконструкцију објеката, те 59.500 КМ за набавку дидактичког материјала.

У Градском одбору СНСД-а наводе да је амандманима обезбијеђено додатних 540.000 КМ за основне школе у Бањалуци, односно по 20.000 КМ за сваку школу, са циљем побољшања услова боравка.

"Усвојеним амандманима Скупштинска већина је показала да су услови у којима дјеца бораве, квалитет исхране, мотивација запослених у образовним установама међу најважнијим приоритетима наших политика", наведено је у саопштењу.

