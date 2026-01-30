Logo
Застрашујући судар Хитне и камиона: Погинули пацијент и болничари

30.01.2026

Застрашујући судар Хитне и камиона: Погинули пацијент и болничари
Страшна саобраћајна несрећа потресла је Сицилију у четвртак ујутру, када су се на магистралном путу Палермо–Агригенто сударили камион и медицинско возило.

У силовитом судару настрадала су два болничара, као и пацијент на дијализи који је у том тренутку превожен на лијечење.

Трагедија се догодила на подручју Мисилмерија, у кварту Кода ди Волпе. На мјесто несреће одмах су упућене патроле саобраћајне полиције из Леркара Фридија, карабињери и екипе хитне помоћи 118.

Саобраћај на овој дионици био је потпуно обустављен док су трајали увиђај и интервенција спасилачких служби, а тачан узрок судара још се утврђује.

Острво је поново завијено у црно, док магистрала Палермо–Агригенто још једном потврђује статус једне од најопаснијих саобраћајница на Сицилији.

Саобраћајна несрећа

несрећа

