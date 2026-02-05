Извор:
РТ Балкан
05.02.2026
17:39
Тактичка авијација, беспилотне летјелице, ракетне снаге и артиљерија Оружаних снага Русије погодиле су објекте транспортне и енергетске инфраструктуре које користе Оружане снаге Украјине, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
Осим тога, погођена су и мјеста за монтажу, складиштење и лансирање беспилотних летјелица дугог домета, складишта муниције и мјеста за привремено распоређивање украјинских снага и страних плаћеника.
Јединице групе трупа "Сјевер" неутралисале су више од 280 војника и уништиле 10 возила, једно артиљеријско оруђе и двије станице за радио-електронску борбу. Уништено је складиште материјалних средстава.
Јединице групе трупа "Запад" елиминисале су 180 војника и уништиле једно борбено оклопно возило, 16 возила, четири оруђа пољске артиљерије и борбено возило вишецјевног ракетног система "град". Уништено је пет складишта муниције.
Јединице групе трупа "Југ" неутралисале су до 125 војника, четири оклопна борбена возила, девет аутомобила, четири артиљеријска оруђа, радарску станицу за контрабатарејско дејство и једно складиште залиха.
Јединице групе трупа "Центар" су током протеклог дана елиминисале више од 310 војника, један тенк, пет оклопних борбених возила, 11 аутомобила, два артиљеријска оруђа, укључујући хаубицу М777 и радарску станицу за контрабатарејско дејство.
Јединице групе трупа "Исток" неутралисале су до 360 војника, уништиле један тенк, седам оклопних борбених возила, 10 аутомобила и једно артиљеријско оруђе, као и једно складиште материјалних средстава.
Јединице групе трупа "Дњепар" неутралисале су до 50 припадника украјинске војске, уништиле 16 возила, три артиљеријска оруђа, укључујући хаубицу М777, лансер противваздушног ракетног система "бук", три станице за електронско ратовање и два система за противбатеријско дејство. У овом подручју уништено је и складиште залиха.
Системи противваздушне одбране оборили су једну вођену авионску бомбу, девет пројектила вишецјевног ракетног система ХИМАРС и 381 беспилотну летјелицу, наводе из Министарства одбране Русије.
