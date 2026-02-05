Logo
Large banner

Мистерија (само)убиства младића код Бањалуке: Родитељи тврде да им је син убијен

Аутор:

Огњен Матавуљ

05.02.2026

17:15

Коментари:

0
Јосип Кракић
Фото: АТВ

”Наш син се није убио! Убијен је и све је намјештено и инсценирано да изгледа као самоубиство... Полицији и тужилаштву смо саопштили зашто у то сумњамо, али три године ништа није урађено да се открије истина...”

То за АТВ тврде Катарина Стјепановић и Маринко Кракић, родитељи Јосипа Кракића (24) из Војнића код Карловца који је 12. фебруара 2023. године пронађен мртав у шуми у Мишином Хану код Бањалуке. У критично вријеме Јосип је дошао у изненадну посјету баки и дједу. Сутрадан је рекао да иде у шетњу и више се није вратио.

Пиштољ крај лијеве руке, улазна рана на десној страни

Породици је то био сигнал да се из Хрватске упути у ПС Поткозарје и пријави нестанак. Полиција је с мјештанима кренула у потрагу и око 15.30 часова један од комшија је у шуми званој ”Среден”, у засеоку Валентићи, пронашао Јосипово тијело.

Josip Krakić
Josip Krakić

Лежао је на леђима, с прострелном раном на глави. Поред тијела је затечен пиштољ ”берета”, калибра 6,35 mm. Иако је Јосип био дешњак, пиштољ је затечен поред лијеве руке, док су прскотине крви указивале да је пуцано с десне стране. На спољашњости обје шаке уочене су ситне повреде и огреботине. Осим крви и пиштоља, других трагова није било. Помоћу метал детектора полиција је, током увиђаја, у лишћу открила једну чауру, иако је један од мјештана у изјави тврдио да је током дана чуо два хица - тупљи и оштрији...

Тијело на леђима, нагњечења на плућима

Након увиђаја наложена је обдукција која је урађена у Заводу за судску медицину Републике Српске. Специјалиста судске медицине др Жељко Каран увтрдио је да је смрт насилна и да је наступила усљед разорења витално важних можданих центара прострелним пројектилом испаљеним из ручног ватреног оружја. Улазна рана је констатована у предјелу десне слијепоочнице, а излазна у лијевом потиљачном дијелу. У закључку обдукције се наводи: ”С максималном степеном сигурности, смрт је самоубилачког поријекла”.

Обдуцент је констатовао и крвни подлив десног капка, ситне огуљотине по челу, носу и лицу, као и да је ткиво плућа обострано нагњечено и крвљу подливено. Те повреде нису доведене у везу са узроком смрти, нити је објашњено како су настале. Будући да је тијело затечено на леђима породица сматра да нагњечења плућа, уз друге нелогичности и сазнања до којих су дошли, указују да се не ради о самоубиству.

Предмет ”отворен”, тужилаштво без одговора

Породица је због свега ангажовала адвоката Стевана Умљеновића из Бањалуке који је у њихово име Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци 24. априла 2025. године поднио Захтјев за допуну обдукције. Међутим, до данас нису добили никакав одговор.

”Много је нелогичности због којих постоји разуман степен сумње да смрт није самоубилачког поријекла и да се ради о убиству које се покушава представити као самоубиство. Прошле су готово три године, а још није донесена наредба о спровођењу или неспровођењу истраге. Предмет је у тужилаштву ”отворен”, али се никакве истражне радње не спроводе”, истакао је Умљеновић, наводећи да због цијелог случаја наредне седмице има састанак с генералним конзулом Хрватске у Бањалуци.

Marinko Krakić
Marinko Krakić

Јосипов отац Маринко Кракић увјерен је да је његов син прво нападнут, а потом убијен и да је све инсценирано да изгледа као самоубиство.

”Вјероватно су на мјесту убиства биле најмање двије особе и приликом борбе један од њих је клекнуо Јосипу на прса, што објашњава нагњечења плућа. И огреботине на рукама указују да је било борбе”, каже Кракић.

Чега се Јосип уплашио и зашто је тражио превоз?

Да су те сумње утемељене наводи да је један комшија недалеко од мјеста трагедије видио непознатог мушкарца како телефонира поред пута, прије него што је тијело нађено. Тврди да је исти човјек и сутрадан виђен у близини бакине куће.

Појашњава да је Јосип, по доласку у Мишин Хан, био у локалном кафићу, али да га је по изласку нешто уплашило.

”Конобарица ми је испричала да се понашао нормално, уобичајено, чак је и друге частио. Ништа сумњиво није примјетила. Међутим, по изласку из кафића отишао је у оближњу продавницу и дословно молио власника да га одвезе до баке и дједа. Увијек је ишао пјешке и то није личило на њега. Вјерујем да је по изласку видио некога, кога се уплашио, па је желио да побјегне”, прича Маринко, додајући да је власник трговине његовог сина одвезао на пола пута до бакине куће.

Чудно опроштајно писмо

Katarina Stjepanović
Katarina Stjepanović

Јосипова мајка Кристина Стјепановић прича да њен син није имао разлога да дигне руку на себе.

”Био је један од најуспјешнијих студената Техничког велеучилишта у Загребу. Сви су о њему имали лијепо мишљење. Ни са ким није био у сукобу, нити смо у његовом понашању могли примјетити да га нешто мучи и да је имао било какав разлог да дигне руку на себе”, рекла је Стјепановић.

Она каже да је након Јосиповог нестанка, у соби у којој је ноћио код баке, пронађено згужвано опроштајно писмо, чудног садржаја, због којег породица сматра да је написано под присилом.

Шта је писало у писму? Зашто породица сумња да je њихова рођака знала да се спрема трагедија и шта о свему каже ОЈТ Бањалука читајте сутра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Самоубиство

Катарина Стјепановић

Маринко Кракић

Јосип Кракић

Mišin Han

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"

Хроника

Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"

2 ч

0
Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу

Свијет

Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу

2 ч

0
Куртовић ослобођен оптужбе за отмицу 13-годишњака

Хроника

Куртовић ослобођен оптужбе за отмицу 13-годишњака

3 ч

0
Трагедија у Српској: Мушкарац скочио са зграде

Хроника

Трагедија у Српској: Мушкарац скочио са зграде

3 ч

0

Више из рубрике

Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"

Хроника

Кравица пропјевао на саслушању: Банда пријетила власницима локала, тражили огроман новац за "заштиту"

2 ч

0
Куртовић ослобођен оптужбе за отмицу 13-годишњака

Хроника

Куртовић ослобођен оптужбе за отмицу 13-годишњака

3 ч

0
Трагедија у Српској: Мушкарац скочио са зграде

Хроника

Трагедија у Српској: Мушкарац скочио са зграде

3 ч

0
Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Хроника

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner