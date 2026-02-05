Мистерија (само)убиства младића код Бањалуке: Родитељи тврде да им је син убијен

Аутор:Огњен Матавуљ
05.02.2026
17:15
Коментари:0
”Наш син се није убио! Убијен је и све је намјештено и инсценирано да изгледа као самоубиство... Полицији и тужилаштву смо саопштили зашто у то сумњамо, али три године ништа није урађено да се открије истина...”
То за АТВ тврде Катарина Стјепановић и Маринко Кракић, родитељи Јосипа Кракића (24) из Војнића код Карловца који је 12. фебруара 2023. године пронађен мртав у шуми у Мишином Хану код Бањалуке. У критично вријеме Јосип је дошао у изненадну посјету баки и дједу. Сутрадан је рекао да иде у шетњу и више се није вратио.
Породици је то био сигнал да се из Хрватске упути у ПС Поткозарје и пријави нестанак. Полиција је с мјештанима кренула у потрагу и око 15.30 часова један од комшија је у шуми званој ”Среден”, у засеоку Валентићи, пронашао Јосипово тијело.
Лежао је на леђима, с прострелном раном на глави. Поред тијела је затечен пиштољ ”берета”, калибра 6,35 mm. Иако је Јосип био дешњак, пиштољ је затечен поред лијеве руке, док су прскотине крви указивале да је пуцано с десне стране. На спољашњости обје шаке уочене су ситне повреде и огреботине. Осим крви и пиштоља, других трагова није било. Помоћу метал детектора полиција је, током увиђаја, у лишћу открила једну чауру, иако је један од мјештана у изјави тврдио да је током дана чуо два хица - тупљи и оштрији...
Након увиђаја наложена је обдукција која је урађена у Заводу за судску медицину Републике Српске. Специјалиста судске медицине др Жељко Каран увтрдио је да је смрт насилна и да је наступила усљед разорења витално важних можданих центара прострелним пројектилом испаљеним из ручног ватреног оружја. Улазна рана је констатована у предјелу десне слијепоочнице, а излазна у лијевом потиљачном дијелу. У закључку обдукције се наводи: ”С максималном степеном сигурности, смрт је самоубилачког поријекла”.
Обдуцент је констатовао и крвни подлив десног капка, ситне огуљотине по челу, носу и лицу, као и да је ткиво плућа обострано нагњечено и крвљу подливено. Те повреде нису доведене у везу са узроком смрти, нити је објашњено како су настале. Будући да је тијело затечено на леђима породица сматра да нагњечења плућа, уз друге нелогичности и сазнања до којих су дошли, указују да се не ради о самоубиству.
Породица је због свега ангажовала адвоката Стевана Умљеновића из Бањалуке који је у њихово име Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци 24. априла 2025. године поднио Захтјев за допуну обдукције. Међутим, до данас нису добили никакав одговор.
”Много је нелогичности због којих постоји разуман степен сумње да смрт није самоубилачког поријекла и да се ради о убиству које се покушава представити као самоубиство. Прошле су готово три године, а још није донесена наредба о спровођењу или неспровођењу истраге. Предмет је у тужилаштву ”отворен”, али се никакве истражне радње не спроводе”, истакао је Умљеновић, наводећи да због цијелог случаја наредне седмице има састанак с генералним конзулом Хрватске у Бањалуци.
Јосипов отац Маринко Кракић увјерен је да је његов син прво нападнут, а потом убијен и да је све инсценирано да изгледа као самоубиство.
”Вјероватно су на мјесту убиства биле најмање двије особе и приликом борбе један од њих је клекнуо Јосипу на прса, што објашњава нагњечења плућа. И огреботине на рукама указују да је било борбе”, каже Кракић.
Да су те сумње утемељене наводи да је један комшија недалеко од мјеста трагедије видио непознатог мушкарца како телефонира поред пута, прије него што је тијело нађено. Тврди да је исти човјек и сутрадан виђен у близини бакине куће.
Појашњава да је Јосип, по доласку у Мишин Хан, био у локалном кафићу, али да га је по изласку нешто уплашило.
”Конобарица ми је испричала да се понашао нормално, уобичајено, чак је и друге частио. Ништа сумњиво није примјетила. Међутим, по изласку из кафића отишао је у оближњу продавницу и дословно молио власника да га одвезе до баке и дједа. Увијек је ишао пјешке и то није личило на њега. Вјерујем да је по изласку видио некога, кога се уплашио, па је желио да побјегне”, прича Маринко, додајући да је власник трговине његовог сина одвезао на пола пута до бакине куће.
Јосипова мајка Кристина Стјепановић прича да њен син није имао разлога да дигне руку на себе.
”Био је један од најуспјешнијих студената Техничког велеучилишта у Загребу. Сви су о њему имали лијепо мишљење. Ни са ким није био у сукобу, нити смо у његовом понашању могли примјетити да га нешто мучи и да је имао било какав разлог да дигне руку на себе”, рекла је Стјепановић.
Она каже да је након Јосиповог нестанка, у соби у којој је ноћио код баке, пронађено згужвано опроштајно писмо, чудног садржаја, због којег породица сматра да је написано под присилом.
Шта је писало у писму? Зашто породица сумња да je њихова рођака знала да се спрема трагедија и шта о свему каже ОЈТ Бањалука читајте сутра.
